Опасные даты: когда Землю покроют магнитные бури и как уберечься
В последние две недели марта на Земле ожидается две магнитные бури. Эксперты советуют метеозависимым людям быть внимательными.
Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo.
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Когда ждать?
Ближайшую магнитную бурю следует ждать уже в пятницу. Она не будет утихать в течение трех суток. 24 и 25 числа она будет средней по мощности, а 26 марта – слабой.
Последующая и последняя в марте магнитная буря прогнозируется на последние числа месяца. Впрочем, по прогнозам работников солнечной лаборатории, она не будет представлять угрозу здоровью метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Это перемещение магнитного поля Земли, возникающее из-за вспышек на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также на здоровье.
Как защититься?
Люди, более восприимчивые к магнитной активности, во время бури могут испытывать множество симптомов:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- головокружение;
- повышенное давление;
- бессонница;
- боли в мышцах и суставах;
- сильная слабость;
- боли в сердце.
Чтобы снизить риски, нужно заранее позаботиться о здоровье. Исключить острую и жареную пищу, отказаться от сигарет, энергетических напитков и кофе. Больше бывать на открытом воздухе и заниматься спортом. Ложиться спать нужно в одно и то время, а перед этим рекомендовано принять контрастный душ.
Впрочем, эти советы полезны не только во время магнитной бури, но и при сезонных эпидемиях. Напомню, что в Одесской области наблюдают резкий прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.