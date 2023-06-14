Вірусний Гепатит А в Україні: рівень загрози і як вберегтися

Аналіз на гепатит в Україні. Фото: Уніан

Експерти чи не в один голос попереджають про високий ризик сплеску інфекційних захворювань через каховську трагедію. Вже другий тиждень точаться розмови про загрозу поширення гепатиту А, хоча лікарі в постраждалих регіонах не фіксують зростання випадків зараження.

Чи справді небезпека є, коли вона може наступити і як вберегтися, в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Читайте також:

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook

— Оцінюючи масштаби каховської трагедії, чи дійсно є загроза сплеску гепатиту А?

— Взагалі і без цієї трагедії тепла пора року — це завжди ризики щодо зростання вірусного гепатиту А. А зараз йдуть неконтрольовані потоки води, підмивають стічні води, туалети, тому кількість випадків збільшиться. І тим паче у людей немає змоги кип’ятити воду або використовувати дезрозчини.

— Коли очікувати сплеск?

— Може минути і два, і три, і 15 тижнів. Інкубаційний період може продовжуватися від 10 до 40 днів. Прояви можуть бути через місяць і більше. Міграція секторна, враховуючи рух стічних вод і розповсюдження.

— Підвищена небезпека в кількох регіонах чи по всій країні?

— Це тотально, що стосується півдня України. Але в інших регіонах, не маючи техногенних катастроф, є фіксування гепатиту А після купання у водоймах. Для теплої пори року це характерна ситуація.

— Як вберегтися?

— Вакцинуватися. Чи є вакцини — це питання до МОЗ. Але у нас взагалі вакцинація на низькому рівні, в суспільстві нелюбов до вакцин.

Вакцинація від гепатиту А. Фото: Freepik

— Можливо, чогось треба боятися більше, ніж гепатиту?

— Бактерії групи кишкової палички. Будь-які захворювання, які передаються побутовим шляхом. Їх переносником можуть бути собаки, гризуни, комарі. Тому на сьогодні, враховуючи міграцію не тільки людей, а флори і фауни, треба приділяти увагу просвітницькій роботі, щоб люди розуміли симптоми певних захворювань. Щоб не сиділи вдома до посиніння, а за появи перших симптомів зверталися по допомогу.

Порятунок тварин у Херсоні. Фото: ДСНС

— Розкажіть симптоми гепатиту А.

— Підвищена температура тіла, появлення жовтяниці, можливі смакові перверсії — людина може не перености запахи і їжу, до блювоти. Можливі проноси, зміна кольору сечі або випорожнень. Болі в животі.