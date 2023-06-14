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Опасность гепатита А: когда ожидать всплеск и в каких регионах бояться

14 июня 2023 17:20
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вирусный Гепатит А в Украине: уровень угрозы и как уберечься
Анализ на гепатите в Украине. Фото: Униан
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Эксперты едва ли не в один голос предупреждают о высоком риске всплеска инфекционных заболеваний из-за каховской трагедии. Уже вторую неделю ведутся разговоры об угрозе распространения гепатита А, хотя врачи в пострадавших регионах не фиксируют рост случаев заражения.

Действительно ли есть опасность, когда она может возникнуть и как уберечься, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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Врач-инфекционист Евгения Менжулина. Фото: Facebook

— Оценивая масштабы каховской трагедии, действительно ли есть угроза всплеска гепатита А?

— Вообще и без этой трагедии теплое время года — это всегда риски роста вирусного гепатита А. А сейчас идут неконтролируемые потоки воды, подмываются сточные воды, туалеты, поэтому количество случаев увеличится. И тем более у людей нет возможности кипятить воду или использовать дезрастворы.

— Когда ждать всплеск?

— Может пройти и две, и три, и 15 недель. Инкубационный период может продолжаться от 10 до 40 дней. Проявления могут быть через месяц и больше. Миграция секторная, учитывая движение сточных вод и распространение.

— Повышенная опасность в нескольких регионах или по всей стране?

— Это тотально, что касается юга Украины. Но в других регионах, не имея техногенных катастроф, есть фиксирование гепатита А после купания в водоемах. Для теплого времени года это характерная ситуация.

— Как уберечься?

— Вакцинироваться. Есть ли вакцины — это вопрос к Минздраву. Но у нас вообще вакцинация на низком уровне, в обществе нелюбовь к вакцинам.

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Вакцинация от гепатита А. Фото: Freepik

— Может быть, чего-то нужно бояться больше, чем гепатита?

— Бактерии группы кишечной палочки. Любые заболевания, передающиеся бытовым путем. Их переносчиком могут быть собаки, грызуны, комары. Поэтому сегодня, учитывая миграцию не только людей, а флоры и фауны, нужно уделять внимание просветительской работе, чтобы люди понимали симптомы определенных заболеваний, чтобы не сидели дома до посинения, а при появлении первых симптомов обращались за помощью.

эвакуация
Спасение животных в Херсоне. Фото: ГСЧС

— Расскажите симптомы гепатита А.

— Повышенная температура тела, появление желтухи, возможны вкусовые перверсии — человек может не переносить запахи и еду, вплоть до рвоты. Возможны поносы, изменение цвета мочи или стула. Боли в животе.

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