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Південна Корея не послаблюватиме обмеження, пов'язані з COVID: названо причину

8 серпня 2023 08:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Південна Корея не послаблюватиме обмеження, пов'язані з COVID: названо причину
COVID-обмеження в Південній Кореї продовжено. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Південна Корея заявила, що відкладе свій план щодо послаблення всіх видів антивірусних обмежень. Повному поверненню до допандемічного стану завадив нещодавній сплеск інфікування COVID-19.

Про це повідомив представник Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань (KDCA), цитує Yonhap.

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"Ми збиралися оголосити про плани знизити рівень захворюваності на COVID-19 до 4-го класу і скасувати всі вимоги щодо носіння масок у лікарнях у середу, але графік був відкладений. Ми повинні посилити моніторинг, оскільки кількість нових щоденних випадків інфікування зростає вже шість тижнів поспіль", — говориться у повідомленні.

В агентстві розповіли, що було розроблено нові графіки після аналізу епідемічної ситуації та ситуації з контролем над захворюваннями, а також після консультацій з експертами.

Новий сплеск COVID-19 у Південній Кореї

Південна Корея повідомила, що за тиждень з 1 по 7 серпня в середньому щодня реєструвалося 50 388 нових випадків інфікування, що на 10,7 відсотка більше, ніж за попередній тиждень, і це вже шостий тиждень поспіль, коли цей показник зростає.

У середу кількість щоденних інфікувань підскочила до понад 60 000, перевищивши поріг вперше за останні сім місяців.

У KDCA заявили, що кількість нових інфекцій неухильно зростає з четвертого тижня червня, і очікують, що в середині серпня щоденний показник зросте до 76 000.

Раніше ми повідомляли, у Києві за місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла у понад сім разів. Також зросла чисельність госпіталізацій.

Нагадуємо, в Україні з 5 по 11 вересня зафіксували майже 24 тис. випадків інфікування коронавірусом. При цьому захворіло близько 3 706 дітей.

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