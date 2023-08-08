Южная Корея не будет ослаблять ограничения, связанные с COVID: названа причина

COVID-ограничения в Южной Корее продолжены. Фото: Reuters

Южная Корея заявила, что отложит свой план по ослаблению всех видов антивирусных ограничений. Полному возвращению в допандемическое состояние помешал недавний всплеск инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил представитель Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), цитирует Yonhap.

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"Мы собирались объявить о планах снизить уровень заболеваемости COVID-19 до 4-го класса и отменить все требования относительно ношения масок в больницах в среду, но график был отложен. Мы должны усилить мониторинг, поскольку количество новых ежедневных случаев инфицирования растет уже шесть недель. подряд" , — говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что были разработаны новые графики после анализа эпидемической ситуации и ситуации с контролем заболеваний, а также после консультаций с экспертами.

Новый всплеск COVID-19 в Южной Корее

Южная Корея сообщила, что за неделю с 1 по 7 августа в среднем ежедневно регистрировалось 50 388 новых случаев инфицирования, что на 10,7 процента больше, чем за предыдущую неделю, и это уже шестая неделя подряд, когда этот показатель растет.

В среду количество ежедневных инфицирований подскочило до более чем 60 000, превысив порог впервые за последние семь месяцев.

В KDCA заявили, что количество новых инфекций неуклонно растет с четвертой недели июня, и ожидают, что в середине августа ежедневный показатель вырастет до 76 тысяч.

Ранее мы сообщали, в Киеве за месяц количество случаев заболевания COVID-19 возросло более семи раз. Также возросла численность госпитализаций.

Напомним, в Украине с 5 по 11 сентября зафиксировали почти 24 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. При этом заболело около 3706 детей.