​​​​​​​Правду про походження Covid-19 без інформації Китаю неможливо з'ясувати, — очільник ВООЗ

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус

Всесвітня організації охорони здоров’я закликає Китай надати усю можливу інформацію про походження коронавірусу. Без китайських даних встановити походження Covid-19 буде неможливо.

Про це повідомляє Reuters.

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Потрібна інформація з Китаю

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус заявив, що для точного визначення походження коронавірусу Covid-19 потрібна інформація Китайської Народної Республіки.

"Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження COVID-19", — пояснив Гебреїсус, відповідаючи на питання про походження вірусу, що спричинив пандемію в 2020-2023 роках.

Які дані має ВООЗ

Технічний керівник напрямку COVID-19 у ВООЗ Марія ван Керхове заявила, що деяка остання інформація, зокрема, і китайська, дає певні підказки про походження вірусу.

Але остаточного висновку зробити за цією інформацією неможливо.

За словами ван Керхове, зараз ВООЗ працює з науковцями, аби з’ясувати усю правду про найперші випадки інфікування у 2019 році.

Нагадаємо, у березні науковці заявили, що нові генетичні дані підтверджують теорію про те, що вірус, що викликає Covid-19, був отриманий людьми від тварин. Науковці пов'язують його походження з єнотоподібними собаками.

Фото: Reuters