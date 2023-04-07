​​Правду о происхождении Covid-19 без информации Китая невозможно выяснить, — руководитель ВОЗ

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус

Всемирная организация здравоохранения призывает Китай предоставить всю возможную информацию о происхождении коронавируса. Без китайских данных установить происхождение Covid-19 будет невозможно.

Об этом сообщает Reuters.

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Требуется информация из Китая

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что для точного определения происхождения коронавируса Covid-19 нужна информация Китайской Народной Республики.

"Без полного доступа к информации, которую имеет Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", — пояснил Гебреисус, отвечая на вопрос о происхождении вируса, вызвавшего пандемию в 2020-2023 годах.

Какие данные имеет ВОЗ

Технический руководитель направления COVID-19 в ВОЗ Мария ван Керхове заявила, что некоторая последняя информация, в том числе и китайская, дает определенные подсказки о происхождении вируса.

Но окончательный вывод сделать по этой информации невозможно.

По словам ван Керхове, сейчас ВОЗ работает с учеными, чтобы выяснить всю правду о первых случаях инфицирования в 2019 году.

Напомним, в марте ученые заявили, что новые генетические данные подтверждают теорию о том, что вызывающий Covid-19 вирус был получен людьми от животных. Ученые связывают его происхождение с енотовидными собаками.

Фото: Reuters