Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здравоохранение arrow ​​Правду о происхождении Covid-19 без информации Китая невозможно выяснить, — руководитель ВОЗ arrow

​​Правду о происхождении Covid-19 без информации Китая невозможно выяснить, — руководитель ВОЗ

7 апреля 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Всемирная организация здравоохранения призывает Китай предоставить всю возможную информацию о происхождении коронавируса. Без китайских данных установить происхождение Covid-19 будет невозможно.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Требуется информация из Китая

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что для точного определения происхождения коронавируса Covid-19 нужна информация Китайской Народной Республики.

"Без полного доступа к информации, которую имеет Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", — пояснил Гебреисус, отвечая на вопрос о происхождении вируса, вызвавшего пандемию в 2020-2023 годах.

Какие данные имеет ВОЗ

Технический руководитель направления COVID-19 в ВОЗ Мария ван Керхове заявила, что некоторая последняя информация, в том числе и китайская, дает определенные подсказки о происхождении вируса.

Но окончательный вывод сделать по этой информации невозможно.

По словам ван Керхове, сейчас ВОЗ работает с учеными, чтобы выяснить всю правду о первых случаях инфицирования в 2019 году.

Напомним, в марте ученые заявили, что новые генетические данные подтверждают теорию о том, что вызывающий Covid-19 вирус был получен людьми от животных. Ученые связывают его происхождение с енотовидными собаками.

Фото: Reuters

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB