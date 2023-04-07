Програма "Доступні ліки" допомагає людям отримати препарати безоплатно або з доплатою: що відомо

Люди можуть отримати необхідні препарати дешевше або безкоштовно

Завдяки програмі "Доступні ліки" люди з хронічними захворюваннями отримують життєвонеобхідні препарати безоплатно або з доплатою. Це допомогає підтримувати якість життя та запобігати ускладненням.

Про це інформує Національна служба здоров‘я України.

Читайте також:

Програма "Доступні ліки"

Програма "Доступні ліки" розширюється. А препарати для лікування хронічних захворювань стають доступнішими.



За час повномасштабної війни програма розширилася трьома новими напрямами: хвороба Паркінсона, комбіновані препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень. А на початку 2023 до неї додалися імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.



Нині програма реімбурсації охоплює 8 напрямів та 486 лікарських засобів:

серцево-судинні хвороби (в т.ч. препарати для профілактики інсультів та інфарктів) — 227 торгових назв

діабету ІІ типу — 56 торгових назв

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (в т.ч. бронхіальна астма) — 24 торгові назви + 9 комбінації

розлади психіки та поведінки, епілепсія — 66 торгових назв

нецукровий діабет — 4 торгові назви

інсуліни — 72 препарати

хвороба Паркінсона — 7 торгових назв

імуносупресивні препарати для людей в пострансплантаційному періоді — 21 торго ва назва

Перевірити, які саме ліки включені в програму реімбурсації та, які є повністю безоплатними, а які з доплатою, можна в Реєстрі.



Всього 12 920 аптек відпускають ліки за програмою "Доступні ліки":

інсуліни — 11 446 аптек та аптечних пунктів

препарати при хворобі Паркінсона — 12 091

ліки при розладах психіки та поведінки — 12 251

Для того, щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки" необхідно:

1. Звернутись до відповідного лікаря (декларація не потрібна під час воєнного стану):

у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми – до сімейного лікаря, терапевта або педіатра

для лікування розладів психіки та поведінки — до психіатра

лікування епілепсії — до психіатра або невролога

для лікування нецукрового або інсулінозалежного діабету — до ендокринолога

при хворобі Паркінсона — до невролога

імуносупресивні препарати — рецепт може створити лише трансплант-координатор

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. Та випишуть перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

2. Отримати паперовий або е-рецепт.

3. Знайти аптеку, яка відпускає ліки за програмою "Доступні ліки". Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки"", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни". Або:

через дашборд на сайті НСЗ. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

через чат-бот "Спитай Гриця"



4. Отримати ліки в аптеці. Для цього покажіть рецепт працівнику аптеки.



В другій половині року в програму "Доступні ліки" планується включити тест-смужки в продовження підтримки людей з інсулінозалежним діабетом. А також знеболювальні для паліативних хворих.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні ввели е-рецепт для купівлі низки ліків, які до цього мали відпускатись за паперовим рецептом. В аптеках утворилися черги, а соцмережі критикували МОЗ за введення обмежень на нібито безрецептурні препарати.