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Програма "Доступні ліки" допомагає людям отримати препарати безоплатно або з доплатою: що відомо

7 квітня 2023 13:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Люди можуть отримати необхідні препарати дешевше або безкоштовно
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Завдяки програмі "Доступні ліки" люди з хронічними захворюваннями отримують життєвонеобхідні препарати безоплатно або з доплатою. Це допомогає підтримувати якість життя та запобігати ускладненням.

Про це інформує Національна служба здоров‘я України. 

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Програма "Доступні ліки" 

Програма "Доступні ліки" розширюється. А препарати для лікування хронічних захворювань стають доступнішими.
 
За час повномасштабної війни програма розширилася трьома новими напрямами: хвороба Паркінсона, комбіновані препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень. А на початку 2023 до неї додалися імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.
 
Нині програма реімбурсації охоплює 8 напрямів та 486 лікарських засобів:

  • серцево-судинні хвороби (в т.ч. препарати для профілактики інсультів та інфарктів) — 227 торгових назв
  • діабету ІІ типу — 56 торгових назв
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (в т.ч. бронхіальна астма) — 24 торгові назви + 9 комбінації
  • розлади психіки та поведінки, епілепсія — 66 торгових назв
  • нецукровий діабет — 4 торгові назви
  • інсуліни — 72 препарати
  • хвороба Паркінсона — 7 торгових назв
  • імуносупресивні препарати для людей в пострансплантаційному періоді — 21 торго ва назва 

Перевірити, які саме ліки включені в програму реімбурсації та, які є повністю безоплатними, а які з доплатою, можна в Реєстрі.
 
Всього 12 920 аптек відпускають ліки за програмою "Доступні ліки":

  • інсуліни — 11 446 аптек та аптечних пунктів
  • препарати при хворобі Паркінсона — 12 091
  • ліки при розладах психіки та поведінки — 12 251

Для того, щоб отримувати препарати за програмою "Доступні ліки" необхідно:

1. Звернутись до відповідного лікаря (декларація не потрібна під час воєнного стану):

  • у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми – до сімейного лікаря, терапевта або педіатра
  • для лікування розладів психіки та поведінки — до психіатра
  • лікування епілепсії — до психіатра або невролога
  • для лікування нецукрового або інсулінозалежного діабету — до ендокринолога
  • при хворобі Паркінсона — до невролога
  • імуносупресивні препарати — рецепт може створити лише трансплант-координатор

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. Та випишуть перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

2. Отримати паперовий або е-рецепт.

3. Знайти аптеку, яка відпускає ліки за програмою "Доступні ліки". Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки"", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни". Або:

  • через дашборд на сайті НСЗ. На 2-й сторінці в меню зліва оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.
  • зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
  • через чат-бот "Спитай Гриця"

 
4. Отримати ліки в аптеці. Для цього покажіть рецепт працівнику аптеки.
 
В другій половині року в програму "Доступні ліки" планується включити тест-смужки в продовження підтримки людей з інсулінозалежним діабетом. А також знеболювальні для паліативних хворих.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні ввели е-рецепт для купівлі низки ліків, які до цього мали відпускатись за паперовим рецептом. В аптеках утворилися черги, а соцмережі критикували МОЗ за введення обмежень на нібито безрецептурні препарати.

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