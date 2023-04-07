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Программа "Доступні ліки" помогает людям получить препараты бесплатно или с доплатой: что известно

7 апреля 2023 13:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Люди могут получить необходимые препараты дешевле или бесплатно
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Благодаря программе "Доступное лекарство" люди с хроническими заболеваниями получают жизненно необходимые препараты безвозмездно или с доплатой. Это помогает поддерживать качество жизни и предотвращать осложнения.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.  

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Программа "Доступні ліки"

Программа "Доступні ліки" расширяется. А препараты для лечения хронических заболеваний становятся более доступными.

За время полномасштабной войны программа расширилась по трем новым направлениям: болезнь Паркинсона, комбинированные препараты для лечения хронического абструктивного заболевания легких. А в начале 2023 года к ней добавились иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплантационном периоде.

В настоящее время программа реимбурсации включает 8 направлений и 486 лекарственных средств:

  • сердечно-сосудистые болезни (в т.ч. препараты для профилактики инсультов и инфарктов) - 227 торговых названий
  • диабета II типа - 56 торговых названий
  • хронические болезни нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма) - 24 торговых названия + 9 комбинации
  • расстройства психики и поведения, эпилепсия — 66 торговых названий
  • несахарный диабет - 4 торговых названия
  • инсулины - 72 препарата
  • болезнь Паркинсона - 7 торговых названий
  • иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплантационном периоде - 21 торго   в название  

Проверить, какие именно лекарства включены в программу реимбурсации и какие полностью безвозмездные, а какие с доплатой, можно в Реестре.

Всего 12 920 аптек отпускают лекарства по программе "Доступні ліки":

  • инсулины - 11 446 аптек и аптечных пунктов
  • препараты при болезни Паркинсона - 12 091
  • лекарства при расстройствах психики и поведения - 12 251

Для того чтобы получать препараты по программе "Доступні ліки" необходимо:

1. Обратиться к соответствующему врачу (декларация не требуется во время военного положения):

  • в случае сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы – к семейному врачу, терапевту или педиатру
  • для лечения расстройств психики и поведения – к психиатру
  • лечение эпилепсии – к психиатру или неврологу
  • для лечения несахарного или инсулинозависимого диабета - к эндокринологу
  • при болезни Паркинсона - к неврологу
  • иммуносупрессивные препараты - рецепт может создать только трансплант-координатор

По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения. И выпишут первый рецепт. Следующие рецепты могут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр.

2. Получить бумажный или е-рецепт.

3. Найти аптеку, которая отпускает лекарства по программе "Доступні ліки". Аптеки, участвующие в программе реимбурсации, можно узнать визуально. Они имеют на двери наклейку "Здесь есть "Доступное лекарство"", а те, где можно получить инсулин, имеют наклейку "+Инсулины". Или:

  • через дашборд на сайте НСЗ. На 2-й странице в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
  • позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
  • через чат-бот "Спитай Гриця"


4. Получить лекарство в аптеке. Для этого покажите рецепт работнику аптеки.

Во второй половине года в программу "Доступні ліки" планируется включить тест-полоски в продолжение поддержки людей с инсулинозависимым диабетом. А также обезболивающие для паллиативных больных.

Напомним, что с 1 апреля в Украине ввели е-рецепт для покупки ряда лекарств, которые до этого должны были отпускаться по бумажному рецепту. В аптеках образовались очереди, а соцсети критиковали Минздрав за введение ограничений на якобы безрецептурные препараты.

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