Раді пропонують остаточно скасувати штрафи за проїзд без маски
Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про формальне скасування штрафів за відсутність маски у громадському транспорті. Фактично ці штрафи уже не застосовуються.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.
Пропозиція Кабміну
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9403 щодо повного скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без захисної маски.
Ініціатором цього законопроєкту став Кабінет міністрів України.
У пояснювальній записці уряд нагадав, що коронавірусний карантин продовжено до 30 червня, але попросив парламент скасувати штрафи за відсутність маски у громадському транспорті.
З де-факто — в де-юре
Як відомо, в Україні носіння маски в громадському транспорті уже є необов’язковим, зважаючи на ситуацію з коронавірусом та скасування Всесвітньою організацією охорони здоров’я статусу пандемії COVID-19.
Тому фактично ці адміністративні покарання давно не застосовуються.
Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді узаконити цей фактичний процес, скасувавши штрафи у чинному законодавстві.
Нагадаємо, за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідків COVID-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій території країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.
25 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України через COVID-19. Він триватиме до 30 червня.