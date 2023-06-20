Раді пропонують остаточно скасувати штрафи за проїзд без маски

На час пандемії українці їздили в транспорті у масках. Фото: “Урядовий кур’єр”

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про формальне скасування штрафів за відсутність маски у громадському транспорті. Фактично ці штрафи уже не застосовуються.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

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Пропозиція Кабміну

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9403 щодо повного скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без захисної маски.

Ініціатором цього законопроєкту став Кабінет міністрів України.

У пояснювальній записці уряд нагадав, що коронавірусний карантин продовжено до 30 червня, але попросив парламент скасувати штрафи за відсутність маски у громадському транспорті.

З де-факто — в де-юре

Як відомо, в Україні носіння маски в громадському транспорті уже є необов’язковим, зважаючи на ситуацію з коронавірусом та скасування Всесвітньою організацією охорони здоров’я статусу пандемії COVID-19.

Тому фактично ці адміністративні покарання давно не застосовуються.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді узаконити цей фактичний процес, скасувавши штрафи у чинному законодавстві.

Нагадаємо, за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідків COVID-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій території країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.

25 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України через COVID-19. Він триватиме до 30 червня.