Раде предлагают окончательно отменить штрафы за проезд без маски

Во время пандемии украинцы ездили в транспорте в масках. Фото: "Урядовий кур'єр"

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о формальной отмене штрафов за отсутствие маски в общественном транспорте. Фактически, эти штрафы уже не применяются.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

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Предложение Кабмина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9403 о полной отмене штрафов за пребывание в общественном транспорте без защитной маски.

Инициатором этого законопроекта стал Кабинет Министров Украины.

В пояснительной записке правительство напомнило, что коронавирусный карантин продлен до 30 июня, но попросило парламент отменить штрафы за отсутствие маски в общественном транспорте.

Из де-факто – в де-юре

Как известно, в Украине ношение маски в общественном транспорте уже необязательно, учитывая ситуацию с коронавирусом и отмену Всемирной организацией здравоохранения статуса пандемии COVID-19.

Потому фактически эти административные наказания давно не применяются.

Кабинет министров предложил Верховной Раде узаконить этот фактический процесс, упразднив штрафы в действующем законодательстве.

Напомним, за время пандемии коронавируса в Украине от последствий COVID-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.

25 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.