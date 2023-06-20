Раде предлагают окончательно отменить штрафы за проезд без маски
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о формальной отмене штрафов за отсутствие маски в общественном транспорте. Фактически, эти штрафы уже не применяются.
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.
Предложение Кабмина
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9403 о полной отмене штрафов за пребывание в общественном транспорте без защитной маски.
Инициатором этого законопроекта стал Кабинет Министров Украины.
В пояснительной записке правительство напомнило, что коронавирусный карантин продлен до 30 июня, но попросило парламент отменить штрафы за отсутствие маски в общественном транспорте.
Из де-факто – в де-юре
Как известно, в Украине ношение маски в общественном транспорте уже необязательно, учитывая ситуацию с коронавирусом и отмену Всемирной организацией здравоохранения статуса пандемии COVID-19.
Потому фактически эти административные наказания давно не применяются.
Кабинет министров предложил Верховной Раде узаконить этот фактический процесс, упразднив штрафы в действующем законодательстве.
Напомним, за время пандемии коронавируса в Украине от последствий COVID-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.
25 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.