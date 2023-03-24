​​​​​​​Радуцький розповів, скільки коштів потрібно для відновлення медичної системи після війни

Нардеп, голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький

Російська агресія завдала українській системі охорони здоров’я збитків на 16,5 млрд доларів США. Було пошкоджено понад тисячу медичних закладів на усій території України.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький написав на своєму Telegram-каналі.

Втрати системи охорони здоров’я України

Експерти Світового банку презентували оцінку потреб із відновлення України на засіданні міжсекторальної групи з охорони здоров’я.

Загальні втрати медичної системи у звіті Світового банку оцінили у 16,5 млрд доларів США.

Що конкретно знищили окупанти

За час повномасштабної війни було пошкоджено і знищено понад тисячу медичних закладів України.

З них 297 — заклади первинної медичної допомоги.

Руйнувань зазнали 596 аптек, під час обстрілів та воєнних дій були знищено 650 автомобілів швидкої допомоги.

Як буде відновлюватися медична система

Михайло Радуцький зазначив, що потреби у відновлення системи охорони здоров’я України зараз становлять, за даними обласних профільних департаментів, 16,4 млрд доларів.

"Безпосередньо відбудову зруйнованих та ремонт пошкоджених будівель експерти Світового банку рекомендують проводити за принципом "краще, ніж було". Тобто, із урахуванням кластерної мережі медичних закладів, за європейськими нормами та стандартами. З акцентом на медичні послуги на первинці, психічне здоров’я та реабілітацію", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни в Україні загинули 106 медичних працівників, з них 33 — на робочому місці.

Фото: "Інтерфакс-Україна"