Радуцкий рассказал, сколько средств нужно для восстановления медицинской системы после войны

Нардеп, глава медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий

Российская агрессия нанесла украинской системе здравоохранения ущерб на 16,5 млрд долларов США. Было повреждено более тысячи медицинских учреждений на всей территории Украины.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал на своем Telegram-канале.

Потери системы здравоохранения Украины

Эксперты Всемирного банка представили оценку потребностей по восстановлению Украины на заседании межсекторальной группы по здравоохранению.

Общие потери медицинской системы в отчете Всемирного банка оценили в 16,5 млрд долларов США.

Что конкретно уничтожили оккупанты

За время полномасштабной войны было повреждено и уничтожено более тысячи медицинских учреждений Украины.

Из них 297 — заведения первичной медицинской помощи.

Разрушения получили 596 аптек, во время обстрелов и военных действий были уничтожены 650 автомобилей скорой помощи.

Как будет восстанавливаться медицинская система

Михаил Радуцкий отметил, что потребности в восстановлении системы здравоохранения Украины сейчас составляют по данным областных профильных департаментов 16,4 млрд долларов.

"Непосредственно восстановление разрушенных и ремонт поврежденных зданий эксперты Всемирного банка рекомендуют проводить по принципу "лучше, чем было". То есть, с учетом кластерной сети медицинских учреждений, по европейским нормам и стандартам. С акцентом на медицинские услуги на первичке, психическое здоровье и реабилитацию", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что за год полномасштабной войны в Украине погибли 106 медицинских работников, из них 33 — на рабочем месте.

Фото: "Интерфакс-Украина"