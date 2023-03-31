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Реабілітація військових, поранених і дітей. Як працює центр "Незламні" у Львові

31 березня 2023 20:15
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Марта Байдака
Журналіст
Яу у Львові працює реабілітаційний центр "Незламні"
Реабілітація у Національному реабілітаційному центрі "Незламні"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За рік повномасштабної війни в Україні у Львові пролікувались понад 12 тисяч українців, які постраждали від війни.

Зокрема, лікування відбувається у Національному реабілітаційному центрі "Незламні", який працює на базі Першого медоб'єднання Львова — найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча. Тут надають комлексу медичну допомогу, не тільки фізичну реабілітацію, але й психологічну.

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Більше про роботу реабілітаційного центру Новини.LIVE поговорили з  фізичним терапевтом центру "Незламні" Ігорем Кошівкою. 

 — Розкажіть про місце, де ми зараз перебуваємо? 

 — Ми перебуваємо в залі реабілітації  національного центру "Незламні". Як на мене, це унікальне місце, тому що наша команда тут вона творить дива з пацієнтами. Тут ми вчимося по-новому ходити, володіти заново своїми частинами тіла. У цьому залі займаються як цивільні, так і військові. 

  — Від моменту створення цього центру, скільки пацієнтів тут пройшло реабілітацію? 

   —  Від початку повномасштабного вторгнення тут пройшло лікування більше 11 тисяч пацієнтів, зокрема більше 2 тисяч дітей.

   — У центрі "Незламні" також протезують незламних українців. Скільки людей уже спротезовано?  

 — Зараз спротезовано більше 100 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок військових дій. Усі вони проходять реабілітацію в цьому залі.

Для довідки

Протезну майстерню у Центрі зробили за гроші благодійників. Протези у центрі "Незламні" виготовляють із вересня минулого року. За цей час встановили 100 протезів. Якщо раніше над виготовленням протезів працювали два протезисти, то зараз кількість працівників збільшили до 14. Тоді в місяць могли виготовити максимум 20 протезів, тепер їх робитимуть більше.

На протезування чекають сотні поранених війною українців, тому Національний центр реабілітації "НЕЗЛАМНІ" спільно з благодійною платформою dobro.ua розпочали благодійний проєкт "Протези для незламних".

 — Як довго відбувається реабілітація та хто допомагає її проходити? 

  — Це є командний, мультидисциплінарний підхід. Якщо говорити про ампутованих, то наша команда складається з протезистів, фізичного терапевта, ерготерапевта, соціального працівника та  психотерапевта — це є дуже велика кількість людей у нашій команді.

Щодо  часу, то це може бути рік, пів року, декілька місяців. Є пацієнти, які можуть проходити в нас реабілітацію і до місяця часу, а є такі, які потребують набагато більше часу — це все індивідуально. 

  — За останній рік, хто для вас був найскладнішим пацієнтом?  

 — Не можна сказати складний,  нескладний. Насправді в нас всі складні пацієнти. Але зі всіма ми працюємо, щоб досягти результату. В середньому в день з кожним пацієнтом ми працюємо до трьох годин.

   — Окрім фізичної реабілітації, як допомагаєте ментально покращити здоров'я у Центрі? 

 — Ми робимо свою роботу, яку ми маємо робити, і основною вимогою цієї роботи знайти підхід до пацієнта. З цим ми справляємось. Інколи буває не просто. Але у нас є відділення спеціалістів, які нам допомагають у цьому. Це центр ментального здоров'я. Зараз наші спеціалісти з ментального здоров'я повернулися з потужного навчального тренінгу, який відбувся у Варшаві і ми вже запровадили такий курс реабілітації, як тілесна терапія.

   — Що кажуть українці, коли приходять сюди? 

  — Якщо ми говоримо про тренажери… але найосновніше місце тут займає спеціаліст. Людина, яка працює з пацієнтом і вміє за допомогою того чи іншого обладнання досягти терапевтичного ефекту. Як на мене,  запорукою успіху процесу реабілітації   — це повна участь пацієнта в процесі, де він має приймати рішення.

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