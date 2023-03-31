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Реабилитация военных, раненых и детей. Как работает центр "Несокрушимые" во Львове

31 марта 2023 20:15
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Марта Байдака
Журналист
Яу во Львове работает реабилитационный центр "Несокрушимые"
Реабилитация в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

За год полномасштабной войны в Украине во Львове пролечились более 12 тысяч украинцев, которые пострадали от войны.

В частности, лечение происходит в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые", что работает на базе Первого медобъединения Львова — крупнейшего медицинского учреждения Украины, в которое входят две взрослые больницы и одна детская. Здесь оказывают комплекс медицинскую помощь, не только физическую реабилитацию, но и психологическую.

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Больше о работе реабилитационного центра Новини.LIVE поговорили с физическим терапевтом центра "Несокрушимые" Игорем Кошевкой.

— Расскажите о месте, где мы сейчас находимся?

— Мы находимся в зале реабилитации национального центра "Несокрушимые". Как по мне, это уникальное место, потому что наша команда здесь она творит чудеса с пациентами. Здесь мы учимся по-новому ходить, владеть заново своими частями тела. В этом зале занимаются как гражданские, так и военные.

— С момента создания этого центра, сколько пациентов здесь прошло реабилитацию?

— С начала полномасштабного вторжения здесь прошло лечение более 11 тысяч пациентов, в том числе более 2 тысяч детей.

— В центре "Несокрушимые" также протезируют несокрушимых украинцев. Сколько людей уже спротезировано?

— Сейчас протестировано более 100 пациентов, которые получили ранения в результате военных действий. Все они проходят реабилитацию в этом зале.

Для справки

Протезную мастерскую в Центре сделали за деньги благотворителей. Протезы в центре "Несокрушимые" производят с сентября прошлого года. За это время было установлено 100 протезов. Если раньше над изготовлением протезов работали два протезиста, то сейчас количество работников увеличили до 14. Тогда в месяц могли изготовить максимум 20 протезов, теперь их будут делать больше.

Протезирование ждут сотни раненых войной украинцев, поэтому Национальный центр реабилитации "Несокрушимые" совместно с благотворительной платформой dobro.ua начали благотворительный проект "Протезы для несгибаемых".

— Как долго проходит реабилитация и кто помогает ее проходить?

— Это командный, мультидисциплинарный подход. Если говорить об ампутированных, то наша команда состоит из протезистов, физического терапевта, эрготерапевта, социального работника и психотерапевта — это очень большое количество людей в нашей команде.

Что касается времени, то это может быть год, полгода, несколько месяцев. Есть пациенты, которые могут проходить у нас реабилитацию и до месяца времени, а есть те, которые требуют гораздо большего времени — это все индивидуально.

— За последний год кто для вас был самым сложным пациентом?

— Нельзя сказать сложный, несложный. На самом деле, у нас все сложные пациенты. Но со всеми мы работаем, чтобы добиться результата. В среднем в день с каждым пациентом мы работаем до трех часов.

— Кроме физической реабилитации, как помогаете ментально улучшить здоровье Центра?

— Мы делаем свою работу, которую мы должны делать и основным требованием этой работы найти подход к пациенту. С этим мы справляемся. Иногда бывает не просто. Но у нас есть отделения специалистов, которые нам помогают в этом. Это центр ментального здоровья. Сейчас наши специалисты по ментальному здоровью вернулись из мощного обучающего тренинга, который состоялся в Варшаве и мы уже ввели курс реабилитации, как телесная терапия.

— Что говорят украинцы, когда приходят сюда?

— Если мы говорим о тренажерах… но самое главное место здесь занимает специалист. Человек, который работает с пациентом и умеет с помощью того или иного оборудования достичь терапевтического эффекта. Как по мне, залог успеха процесса реабилитации — это полное участие пациента в процессе, где он должен принимать решения.

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