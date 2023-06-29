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Що робити при інфаркті: це має знати кожен, — кардіолог

29 червня 2023 23:19
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
У вас 2-3 години, щоб уникнути ускладнень
Симптоми інфаркту. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Симптоми інфаркту важливо знати кожному, щоб вчасно допомогти. Щоб уникнути ускладнень, необхідно діяти швидко та надати медичну допомогу протягом 2-3 годин.

Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров.

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"З того моменту, як закрилася артерія в серці,  з кожною хвилиною воно гине все більше. Найчастіше люди починають панікувати і втрачають дорогоцінні хвилини, які потрібні щоб врятувати своє життя",  повідомив лікар.

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Симптоми інфаркту. Фото: Freepik

Кардіохірург поділився покроковим алгоритмом, який допоможе уповільнити інфаркт до приїзду до клініки.

При виникненні болю за грудиною, що віддає в руку, лопатку, нижню щелепу, або задишки ми починаємо підозрювати інфаркт.

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Кардіохірург нагадує, що 2-3 години це все, що ми маємо, щоб зупинити його без важких наслідків. Зберегти дорогоцінний годинник допоможуть 4 простих дії.

Дія №1

Наберіть 103 та назвіть таку інформацію:

  • чіткі симптоми;
  • свій вік;
  • місце болю;
  • наявність задишки;
  • найкращий варіант під'їзду до будинку.

Дія №2

Виміряйте тиск та пульс.

Це полегшить вибір оптимальних медикаментів для вас, щоб уникнути ускладнень.

Дія №3

Прийміть таблетки з аптечки:

  • нітрогліцерин — під язик, щоб полегшити прохід крові до серця;
  • аспірин — усередину, щоб артерія не закривалася ще більше.

Дія №4

Не намагайтеся заглушити біль курінням або фізичним навантаженням, ви можете значно посилити свій стан.

Після прибуття лікаря швидкої допомоги зроблять ЕКГ, точно зможуть підтвердити або спростувати діагноз і визначать подальшу тактику лікування.

Раніше ми писали, що кардіолог розповів, від чого можна раптово померти.

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