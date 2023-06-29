У вас 2-3 години, щоб уникнути ускладнень

Що робити при інфаркті: це має знати кожен, — кардіолог
Симптоми інфаркту важливо знати кожному, щоб вчасно допомогти. Щоб уникнути ускладнень, необхідно діяти швидко та надати медичну допомогу протягом 2-3 годин.
Про це повідомив кардіохірург Михайло Тодуров.
"З того моменту, як закрилася артерія в серці, — з кожною хвилиною воно гине все більше. Найчастіше люди починають панікувати і втрачають дорогоцінні хвилини, які потрібні щоб врятувати своє життя", — повідомив лікар.
Кардіохірург поділився покроковим алгоритмом, який допоможе уповільнити інфаркт до приїзду до клініки.
При виникненні болю за грудиною, що віддає в руку, лопатку, нижню щелепу, або задишки ми починаємо підозрювати інфаркт.
Кардіохірург нагадує, що 2-3 години це все, що ми маємо, щоб зупинити його без важких наслідків. Зберегти дорогоцінний годинник допоможуть 4 простих дії.
Дія №1
Наберіть 103 та назвіть таку інформацію:
- чіткі симптоми;
- свій вік;
- місце болю;
- наявність задишки;
- найкращий варіант під'їзду до будинку.
Дія №2
Виміряйте тиск та пульс.
Це полегшить вибір оптимальних медикаментів для вас, щоб уникнути ускладнень.
Дія №3
Прийміть таблетки з аптечки:
- нітрогліцерин — під язик, щоб полегшити прохід крові до серця;
- аспірин — усередину, щоб артерія не закривалася ще більше.
Дія №4
Не намагайтеся заглушити біль курінням або фізичним навантаженням, ви можете значно посилити свій стан.
Після прибуття лікаря швидкої допомоги зроблять ЕКГ, точно зможуть підтвердити або спростувати діагноз і визначать подальшу тактику лікування.
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