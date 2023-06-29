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Что делать при инфаркте: это должен знать каждый, — кардиолог

29 июня 2023 23:19
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
У вас 2-3 часа, чтобы избежать осложнений
Симптомы инфаркта. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Симптомы инфаркта важно знать каждому, чтобы вовремя оказать помощь. Чтобы избежать осложнений, необходимо действовать быстро и предоставить медицинскую помощь в течении 2-3 часов. 

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров.

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"С того момента, как закрылась артерия в сердце, — с каждой минутой оно погибает все больше. Зачастую, люди начинают паниковать и теряют драгоценные минуты, которые нужны чтобы спасти свою жизнь", — сообщил врач. 

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Симптомы инфаркта. Фото: Freepik

Кардиохирург поделился пошаговым алгоритмом, который поможет замедлить инфаркт до приезда в клинику. 

При возникновении пекущей боли за грудиной, отдающей в руку, лопатку, нижнюю челюсть, или одышки мы начинаем подозревать инфаркт. 

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Кардиохирург напоминает, что 2-3 часа это все, что у нас есть, чтобы остановить его без тяжелых последствий. Сохранить драгоценные часы помогут 4 простых действия. 

Действие № 1 

Наберите 103 и назовите следующую информацию: 

  • четкие симптомы; 
  • свой возраст; 
  • место боли; 
  • наличие задышки; 
  • наилучший вариант подъезда к дому. 

Действие № 2

Измерьте давление и пульс. 

Это облегчит выбор оптимальных медикаментов для вас, чтобы избежать осложнений. 

Действие № 3 

Примите таблетки из аптечки: 

  • нитроглицерин — под язык, чтобы облегчить проход крови к сердцу; 
  • аспирин — внутрь, чтобы артерия не закрывалась еще больше. 

Действие № 4 

Не пытайтесь заглушить боль курением либо физической нагрузкой, вы можете значительно усугубить свое состояние. 

По прибытию доктора скорой помощи сделают ЭКГ, точно смогут подтвердить либо опровергнуть диагноз и определят дальнейшую тактику лечения.

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