У вас 2-3 часа, чтобы избежать осложнений

Что делать при инфаркте: это должен знать каждый, — кардиолог
Симптомы инфаркта важно знать каждому, чтобы вовремя оказать помощь. Чтобы избежать осложнений, необходимо действовать быстро и предоставить медицинскую помощь в течении 2-3 часов.
Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров.
"С того момента, как закрылась артерия в сердце, — с каждой минутой оно погибает все больше. Зачастую, люди начинают паниковать и теряют драгоценные минуты, которые нужны чтобы спасти свою жизнь", — сообщил врач.
Кардиохирург поделился пошаговым алгоритмом, который поможет замедлить инфаркт до приезда в клинику.
При возникновении пекущей боли за грудиной, отдающей в руку, лопатку, нижнюю челюсть, или одышки мы начинаем подозревать инфаркт.
Кардиохирург напоминает, что 2-3 часа это все, что у нас есть, чтобы остановить его без тяжелых последствий. Сохранить драгоценные часы помогут 4 простых действия.
Действие № 1
Наберите 103 и назовите следующую информацию:
- четкие симптомы;
- свой возраст;
- место боли;
- наличие задышки;
- наилучший вариант подъезда к дому.
Действие № 2
Измерьте давление и пульс.
Это облегчит выбор оптимальных медикаментов для вас, чтобы избежать осложнений.
Действие № 3
Примите таблетки из аптечки:
- нитроглицерин — под язык, чтобы облегчить проход крови к сердцу;
- аспирин — внутрь, чтобы артерия не закрывалась еще больше.
Действие № 4
Не пытайтесь заглушить боль курением либо физической нагрузкой, вы можете значительно усугубить свое состояние.
По прибытию доктора скорой помощи сделают ЭКГ, точно смогут подтвердить либо опровергнуть диагноз и определят дальнейшую тактику лечения.
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