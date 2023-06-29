У вас 2-3 часа, чтобы избежать осложнений

Симптомы инфаркта. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Симптомы инфаркта важно знать каждому, чтобы вовремя оказать помощь. Чтобы избежать осложнений, необходимо действовать быстро и предоставить медицинскую помощь в течении 2-3 часов.

Об этом сообщил кардиохирург Михаил Тодуров.

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"С того момента, как закрылась артерия в сердце, — с каждой минутой оно погибает все больше. Зачастую, люди начинают паниковать и теряют драгоценные минуты, которые нужны чтобы спасти свою жизнь", — сообщил врач.

Симптомы инфаркта. Фото: Freepik

Кардиохирург поделился пошаговым алгоритмом, который поможет замедлить инфаркт до приезда в клинику.

При возникновении пекущей боли за грудиной, отдающей в руку, лопатку, нижнюю челюсть, или одышки мы начинаем подозревать инфаркт.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Кардиохирург напоминает, что 2-3 часа это все, что у нас есть, чтобы остановить его без тяжелых последствий. Сохранить драгоценные часы помогут 4 простых действия.

Действие № 1

Наберите 103 и назовите следующую информацию:

четкие симптомы;

свой возраст;

место боли;

наличие задышки;

наилучший вариант подъезда к дому.

Действие № 2

Измерьте давление и пульс.

Это облегчит выбор оптимальных медикаментов для вас, чтобы избежать осложнений.

Действие № 3

Примите таблетки из аптечки:

нитроглицерин — под язык, чтобы облегчить проход крови к сердцу;

аспирин — внутрь, чтобы артерия не закрывалась еще больше.

Действие № 4

Не пытайтесь заглушить боль курением либо физической нагрузкой, вы можете значительно усугубить свое состояние.

По прибытию доктора скорой помощи сделают ЭКГ, точно смогут подтвердить либо опровергнуть диагноз и определят дальнейшую тактику лечения.

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