Як позбутися від пивного живота

Пивний живіт — це те, що накопичується з часом. Ви можете не усвідомлювати, що це відбувається з вашим тілом, але потім повільно, але впевнено починаєте помічати, що ваш одяг став набагато тіснішим, а живіт нависає над джинсами.

По-перше, важливо знати, що ніколи не пізно почати позбуватися жиру на животі. Ви не тільки виглядатимете набагато краще, але й почуватиметеся краще. За даними Гарвардського інституту здоров'я, жир на животі, який охоплює печінку та інші органи в черевній порожнині, є "метаболічно активним". Цей вид жиру на животі — також відомий як вісцеральний жир — надзвичайно шкідливий для здоров'я і навіть небезпечний для життя.

Вісцеральний жир підвищує розвиток таких захворювань:

діабет;

хвороби серця;

високий кров'яний тиск;

підвищений рівень холестерину;

проблеми з печінкою.

1. Обмежте крохмалисті вуглеводи

Коли ви думаєте про крохмалисті вуглеводи, то зазвичай уявляєте собі тістоподібні, оброблені та рафіновані вуглеводи, які переповнені калоріями. Виключивши їх зі свого раціону, ви скоротите значну кількість калорій, що допоможе прискорити процес схуднення, в тому числі позбутися небажаного жиру на животі.

"Оскільки клітковина була вилучена з цих крохмалистих вуглеводів, немає нічого, що могло б сповільнити їхнє перетравлення, тому вони викликають енергетичний сплеск, за яким слідує спад; коли настає спад, ваш мозок шукає найшвидше джерело енергії, яке він може знайти - цукор. Відмовившись від крохмалистих вуглеводів, позбавлених клітковини та поживних речовин, ви також зменшите тягу до цукру, яка призводить до переїдання", — прокоментували дієтологи.

2. Додайте фізичні вправи до свого розпорядку дня

Додавання високоінтенсивних інтервальних тренувань до свого розпорядку дня ефективно зменшує підшкірний жир і жирові відкладення на животі — про це свідчать дослідження.

"Це може навіть знизити частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, одночасно покращуючи рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну", — додали дієтологи.

3. Зробіть білок головним пріоритетом у своєму раціоні

Дієтологи рекомендують споживати щонайменше 25-30 грамів білка з кожним прийомом їжі. Він ситний і допомагає насититися, що, в свою чергу, допомагає споживати менше калорій.

"Білок також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи енергетичним крахам і тязі до їжі, яка з ними пов'язана. Дослідження показують, що отримання достатньої кількості білка прискорює втрату ваги і жирової маси, а також зберігає суху м'язову тканину", — додали експерти з харчування.

4. Використовуйте "всі інші методи" для обмеження алкоголю

"Зменшення споживання алкоголю може бути очевидним — зрештою, не дарма ж його називають пивним животом. Але скорочення споживання алкоголю шляхом вибору безалкогольного безкалорійного напою в перервах між кожним алкогольним напоєм може допомогти вам швидко позбутися пивного живота", — кажуть фахівці The Nutrition Twins.

Алкогольні напої калорійні, викликають спрагу і підтримують тягу до їжі. Це рецепт катастрофи, якщо ви хочете позбутися жиру на животі. Ваш організм класифікує алкоголь як токсин і повністю зупиняє режим спалювання жиру, щоб надати пріоритет метаболізму вина, пива або коктейлів, які ви п'єте.

5. Пийте багато води

Якщо ви хочете розтопити жир на животі, вам необхідно постійно підтримувати водний баланс. Іноді ваш мозок думає, що ви голодні, коли ви насправді хочете пити, що може призвести до споживання зайвих калорій.

"Ви можете запобігти цьому, якщо будете пити воду протягом дня. Крім того, вода допомагає наповнити шлунок і може допомогти вгамувати голод та запобігти переїданню. Крім того, вона живить всі процеси у вашому організмі, включаючи ефективний метаболізм", — додали дієтологи.

6. Їжте вуглеводи наприкінці прийому їжі

Остання з порад The Nutrition Twins, яка допоможе швидко позбутися пивного живота — залиште вуглеводи на кінець трапези. Таким чином, у вас не залишиться місця для них та інших важких гарнірів, якщо ви спочатку наїстеся білками та овочами.

"Як і овочі, багаті на клітковину, білок стабілізує рівень цукру в крові. Вуглеводам буде набагато складніше підвищити рівень цукру в крові, якщо він і так дуже стабільний, і вони не можуть перетравлюватися так само швидко", — резюмували дієтологи.

