Как избавиться от пивного живота

Муж вымирает свой живот. Фото: Freepik

Пивной живот — это то, что накапливается со временем. Вы можете не осознавать, что это происходит с вашим телом, но потом медленно, но уверенно начинаете замечать, что ваша одежда стала гораздо более тесной, а живот нависает над джинсами.

Во-первых, важно знать, что никогда не поздно начать избавляться от жира на животе. Вы не только будете выглядеть гораздо лучше, но и будете чувствовать себя лучше. По данным Гарвардского института здоровья, жир на животе, охватывающий печень и другие органы в брюшной полости, "метаболически активен". Этот вид жира на животе – также известный как висцеральный жир – чрезвычайно вреден для здоровья и даже опасен для жизни.

Висцеральный жир повышает развитие таких заболеваний:

диабет;

болезни сердца;

высокое кровяное давление;

повышенный уровень холестерина;

проблемы с печенью.

1. Ограничьте крахмалистые углеводы

Когда вы думаете о крахмалистых углеводах, обычно представляете себе тестообразные, обработанные и рафинированные углеводы, которые переполнены калориями. Исключив их из своего рациона, вы сократите значительное количество калорий, что поможет ускорить процесс похудения, в том числе избавиться от нежелательного жира на животе.

Хлебобулочные продукты. Фото: Freepik

"Поскольку клетчатка была изъята из этих крахмалистых углеводов, нет ничего, что могло бы замедлить их переваривание, поэтому они вызывают энергетический всплеск, за которым следует спад; когда следует спад, ваш мозг ищет самый быстрый источник энергии, который он может найти — сахар. Отказавшись от крахмалистых углеводов, лишенных клетчатки и питательных веществ, вы также уменьшите тягу к сахару, которая приводит к перееданию", — прокомментировали диетологи.

2. Добавьте физические упражнения в распорядок дня

Добавление высокоинтенсивных интервальных тренировок в распорядок дня эффективно уменьшает подкожный жир и жировые отложения на животе — об этом свидетельствуют исследования.

Человек бегает. Фото: Freepik

"Это может даже снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, одновременно улучшая уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину", — добавили диетологи.

3. Сделайте белок главным приоритетом в своем рационе

Диетологи рекомендуют потреблять не менее 25-30 г белка с каждым приемом пищи. Он сытный и помогает насытиться, что, в свою очередь, помогает употреблять меньше калорий.

Белок и клетчатка. Фото: Freepik

"Белок также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические крахи и тягу к связанной с ними пище. Исследования показывают, что получение достаточного количества белка ускоряет потерю веса и жировой массы, а также сохраняет сухую мышечную ткань", — добавили эксперты по питанию.

4. Используйте "все остальные методы" для ограничения алкоголя

"Уменьшение потребления алкоголя может быть очевидным — в конце концов, не зря его называют пивным животом. Но сокращение потребления алкоголя путем выбора безалкогольного бескалорийного напитка в перерывах между каждым алкогольным напитком может помочь вам быстро избавиться от пивного живота", — говорят специалисты The Nutrition Twins.

Мужчины с пивом. Фото: Freepik

Алкогольные напитки калорийны, вызывают жажду и поддерживают тягу к еде. Это рецепт катастрофы, если вы хотите избавиться от жира на животе. Ваш организм классифицирует алкоголь как токсин и полностью останавливает режим сжигания жира, чтобы предоставить приоритет метаболизму вина, пива или коктейлей, которые вы пьете.

5. Пейте много воды

Если вы хотите растопить жир на животе, необходимо постоянно поддерживать водный баланс. Иногда ваш мозг думает, что вы голодны, когда вы действительно хотите пить, что может привести к потреблению лишних калорий.

Человек с водой. Фото: Freepik

"Вы можете предотвратить это, если будете пить воду в течение дня. Кроме того, вода помогает наполнить желудок и может помочь утолить голод и предотвратить переедание. Кроме того, она питает все процессы в вашем организме, включая эффективный метаболизм", — добавили диетологи.

6. Ешьте углеводы в конце еды

Последний из советов The Nutrition Twins, который поможет быстро избавиться от пивного живота – оставьте углеводы на конец трапезы. Таким образом, у вас не останется места для них и других тяжелых гарниров, если вы сначала наедитесь белками и овощами.

Мужчина готовит еду. Фото: Freepik

"Как и овощи, богатые клетчаткой, белок стабилизирует уровень сахара в крови. Углеводам будет гораздо сложнее повысить уровень сахара в крови, если он и так очень стабилен, и они не могут перевариваться так же быстро", — резюмировали диетологи.

