Шоста людина у світі змогла вилікуватися від ВІЛ: як це вдалося

Дівчина здає кров. Фото: google

У світі з’явилася шоста людина, яку вилікували від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). 50-річний чоловік із Женеви зумів одужати після пересадки кісткового мозку.

Про це повідомляє видання France 24.

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Як чоловік вилікувався від ВІЛ

Як відомо, після того, як 50-річний чоловік переніс операцію пересадки кісткового мозку, він одужав від ВІЛ. Його охрестили "женевським пацієнтом". Він шоста людина, яку вилікували від ВІЛ.

"Попереднім пацієнтам також трансплантували стовбурові клітини вже мутованого CCCR5. Ця клітина блокує проникнення ВІЛ у клітини організму", — розповідають вчені.

Поки що вчені не виключають можливості повернення вірусу. Але кажуть, що пацієнт перебуває в стані тривалої ремісії. Діагноз ВІЛ поставили чоловіку ще у 1990 році.

"У цьому конкретному випадку, можливо, трансплантація усунула всі інфіковані клітини без необхідності знаменитої мутації", — дійшов висновку науковець з Інституту Пастера у Франції Асьє Саез-Ціріон.

Перед цим людей змогли вилікувати у Берліні, Лондоні, Дююсельдорфі, Нью-Йорку та Сіті-оф-Хоуп.

Нагадаємо, нещодавно вчені винайшли новий революційний тест, який здатний діагностувати ВІЛ, гепатит B та гепатит C лише по одній краплі крові. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає ліквідацію всіх трьох вірусів до 2030 року однією із ключових стратегій глобальної охорони здоров'я.