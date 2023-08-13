Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow Шестой человек в мире смог вылечиться от ВИЧ: как это удалось arrow

Шестой человек в мире смог вылечиться от ВИЧ: как это удалось

13 августа 2023 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шестой человек в мире смог вылечиться от ВИЧ: как это удалось
Девушка сдает кровь. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В мире появился шестой человек, вылеченный от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 50-летний мужчина из Женевы сумел выздороветь после пересадки костного мозга.

Об этом сообщает издание France 24.

Читайте также:

Как мужчина вылечился от ВИЧ

Как известно, после того, как 50-летний мужчина перенес операцию по пересадке костного мозга, он выздоровел от ВИЧ. Его окрестили "женевским пациентом". Он шестой человек, вылеченный от ВИЧ.

"Предыдущим пациентам также трансплантировали стволовые клетки уже мутированного CCCR5. Эта клетка блокирует проникновение ВИЧ в клетки организма", — рассказывают ученые.

Пока ученые не исключают возможности возврата вируса. Но говорят, что пациент находится в состоянии продолжительной ремиссии. Диагноз ВИЧ был поставлен мужчине еще в 1990 году.

"В этом конкретном случае, возможно, трансплантация устранила все инфицированные клетки без необходимости знаменитой мутации", — пришел к выводу ученый из Института Пастера во Франции Асье Саэз-Цирион.

Перед этим людей смогли вылечить в Берлине, Лондоне, Дююссельдорфе, Нью-Йорке и Сити-оф-Хоуп.

Напомним, недавно ученые изобрели новый революционный тест, способный диагностировать ВИЧ, гепатит B и гепатит C только по одной капле крови. Всемирная организация здравоохранения считает ликвидацию всех трех вирусов к 2030 году одной из ключевых стратегий глобального здравоохранения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз