Шестой человек в мире смог вылечиться от ВИЧ: как это удалось

Девушка сдает кровь. Фото: google

В мире появился шестой человек, вылеченный от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 50-летний мужчина из Женевы сумел выздороветь после пересадки костного мозга.

Об этом сообщает издание France 24.

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Как мужчина вылечился от ВИЧ

Как известно, после того, как 50-летний мужчина перенес операцию по пересадке костного мозга, он выздоровел от ВИЧ. Его окрестили "женевским пациентом". Он шестой человек, вылеченный от ВИЧ.

"Предыдущим пациентам также трансплантировали стволовые клетки уже мутированного CCCR5. Эта клетка блокирует проникновение ВИЧ в клетки организма", — рассказывают ученые.

Пока ученые не исключают возможности возврата вируса. Но говорят, что пациент находится в состоянии продолжительной ремиссии. Диагноз ВИЧ был поставлен мужчине еще в 1990 году.

"В этом конкретном случае, возможно, трансплантация устранила все инфицированные клетки без необходимости знаменитой мутации", — пришел к выводу ученый из Института Пастера во Франции Асье Саэз-Цирион.

Перед этим людей смогли вылечить в Берлине, Лондоне, Дююссельдорфе, Нью-Йорке и Сити-оф-Хоуп.

Напомним, недавно ученые изобрели новый революционный тест, способный диагностировать ВИЧ, гепатит B и гепатит C только по одной капле крови. Всемирная организация здравоохранения считает ликвидацию всех трех вирусов к 2030 году одной из ключевых стратегий глобального здравоохранения.