Що робити при ядерній загрозі

Зображення ядерної небезпеки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що окупанти заклали вибухівку на Запорізькій АЕС. У зв'язку із цим можуть бути значні проблеми. Доктор Євген Комаровський повідомив, що необхідно зробити за ядерної загрози, щоб захистити щитовидну залозу.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

"Оскільки потрапити можуть в одну з наших атомних станцій виникне загроза радіоактивного зараження. Перше, що відбувається при радіактивному зараженні - викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. Тому є важливіше правило захисту. Якщо є загроза радіоактивного зараження треба прийняти всередину звичайний йод, тоді щитовидна залоза буде зайнята цим йодом і ми зможемо вберегти її поразку", — сказав Євген Комаровський.

Макет Запорізької АЕС. Фото: УНІАН

Коли потрібно прийняти калію йодид чи йод?

"Якщо ми це зробимо у перші дві години, захист перевищує 90%, якщо за 30 хвилин до загрози, майже 100%", — сказав лікар.

Комаровський нагадує, що це потрібно зробити тоді, коли є реальна загроза:

за 30 хвилин до небезпеки;

у перші хвилини чи години, після того, як оголошено ядерну тривогу.

Таблетки калію йодилу. Фото: google

Який йод потрібно приймати та скільки

"В аптеках, в аптечках невідкладної допомоги, присутній препарат, який називає таблетки калію йодиду. В одній такій таблетці 250 міліграм. Це саме спеціальна профілактична доза при радіації. Ця доза в три тисячі разів перевищує добову потребу. При загрозі радіоактивного ураження будь-яка людина старше 2 років має прийняти 125 міліграм — це половина таблетки. Діти до 2 років повинні прийняти 40 міліграм", — сказав Комаровський.

Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом.

Дози таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг) для дорослих та дітей:

дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.

діти віком до 2 років – 40 мг = 1/6 таб.

Комаровський також додає, що якщо вам не вдалося дістати таблетки йодиду калію, можна прийняти звичайний розчин йоду.

Дози розчину 5% йоду:

дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину;

діти 5 – 14 років – 20 крапель усередину;

діти 2-5 років - 20 крапель на шкіру (всередину приймати не можна);

діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру (всередину приймати не можна).

Розчин йоду. Фото: google

Комаровський додає, що йод можна розводити склянці молока чи води та випити.

Раніше ми писали про перші кроки, які необхідно зробити за ядерної загрози.