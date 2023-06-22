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Скільки пити калію йодиду при ядерній загрозі, — Комаровський

22 червня 2023 15:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити при ядерній загрозі
Зображення ядерної небезпеки. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що окупанти заклали вибухівку на Запорізькій АЕС. У зв'язку із цим можуть бути значні проблеми. Доктор Євген Комаровський повідомив, що необхідно зробити за ядерної загрози, щоб захистити щитовидну залозу.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Оскільки потрапити можуть в одну з наших атомних станцій виникне загроза радіоактивного зараження. Перше, що відбувається при радіактивному зараженні - викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. Тому є важливіше правило захисту. Якщо є загроза радіоактивного зараження треба прийняти всередину звичайний йод, тоді щитовидна залоза буде зайнята цим йодом і ми зможемо вберегти її поразку", — сказав Євген Комаровський.

Запорізька АЕС
Макет Запорізької АЕС. Фото: УНІАН

Коли потрібно прийняти калію йодид чи йод?

"Якщо ми це зробимо у перші дві години, захист перевищує 90%, якщо за 30 хвилин до загрози, майже 100%", — сказав лікар.

Комаровський нагадує, що це потрібно зробити тоді, коли є реальна загроза:

  • за 30 хвилин до небезпеки;
  • у перші хвилини чи години, після того, як оголошено ядерну тривогу.
калію йодид
Таблетки калію йодилу. Фото: google

Який йод потрібно приймати та скільки

"В аптеках, в аптечках невідкладної допомоги, присутній препарат, який називає таблетки калію йодиду. В одній такій таблетці 250 міліграм. Це саме спеціальна профілактична доза при радіації. Ця доза в три тисячі разів перевищує добову потребу. При загрозі радіоактивного ураження будь-яка людина старше 2 років має прийняти 125 міліграм  це половина таблетки. Діти до 2 років повинні прийняти 40 міліграм", — сказав Комаровський.

Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом.

Дози таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг) для дорослих та дітей:

  • дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.
  • діти віком до 2 років – 40 мг = 1/6 таб.

Комаровський також додає, що якщо вам не вдалося дістати таблетки йодиду калію, можна прийняти звичайний розчин йоду.

Дози розчину 5% йоду:

  • дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину;
  • діти 5 – 14 років – 20 крапель усередину;
  • діти 2-5 років - 20 крапель на шкіру (всередину приймати не можна);
  • діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру (всередину приймати не можна).
йод
Розчин йоду. Фото: google

Комаровський додає, що йод можна розводити склянці молока чи води та випити.

Раніше ми писали про перші кроки, які необхідно зробити за ядерної загрози.

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