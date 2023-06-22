Що робити при ядерній загрозі

Скільки пити калію йодиду при ядерній загрозі, — Комаровський
Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що окупанти заклали вибухівку на Запорізькій АЕС. У зв'язку із цим можуть бути значні проблеми. Доктор Євген Комаровський повідомив, що необхідно зробити за ядерної загрози, щоб захистити щитовидну залозу.
Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.
"Оскільки потрапити можуть в одну з наших атомних станцій виникне загроза радіоактивного зараження. Перше, що відбувається при радіактивному зараженні - викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. Тому є важливіше правило захисту. Якщо є загроза радіоактивного зараження треба прийняти всередину звичайний йод, тоді щитовидна залоза буде зайнята цим йодом і ми зможемо вберегти її поразку", — сказав Євген Комаровський.
Коли потрібно прийняти калію йодид чи йод?
"Якщо ми це зробимо у перші дві години, захист перевищує 90%, якщо за 30 хвилин до загрози, майже 100%", — сказав лікар.
Комаровський нагадує, що це потрібно зробити тоді, коли є реальна загроза:
- за 30 хвилин до небезпеки;
- у перші хвилини чи години, після того, як оголошено ядерну тривогу.
Який йод потрібно приймати та скільки
"В аптеках, в аптечках невідкладної допомоги, присутній препарат, який називає таблетки калію йодиду. В одній такій таблетці 250 міліграм. Це саме спеціальна профілактична доза при радіації. Ця доза в три тисячі разів перевищує добову потребу. При загрозі радіоактивного ураження будь-яка людина старше 2 років має прийняти 125 міліграм — це половина таблетки. Діти до 2 років повинні прийняти 40 міліграм", — сказав Комаровський.
Прийом йоду в перші хвилини після аварії на АЕС з викидом радіації дозволяє уберегти щитовидну залозу від ураження радіоактивним йодом.
Дози таблетки калію йодиду (1 т = 250 мг) для дорослих та дітей:
- дорослі та діти старше 2х років – 125 мг – ½ таб.
- діти віком до 2 років – 40 мг = 1/6 таб.
Комаровський також додає, що якщо вам не вдалося дістати таблетки йодиду калію, можна прийняти звичайний розчин йоду.
Дози розчину 5% йоду:
- дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину;
- діти 5 – 14 років – 20 крапель усередину;
- діти 2-5 років - 20 крапель на шкіру (всередину приймати не можна);
- діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру (всередину приймати не можна).
Комаровський додає, що йод можна розводити склянці молока чи води та випити.
Раніше ми писали про перші кроки, які необхідно зробити за ядерної загрози.