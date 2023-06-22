Что делать при ядерной угрозе

Изображение ядерной опасности. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заложили взрывчатку на Запорожской АЭС. В связи с этим могут быть значительные проблемы. Доктор Евгений Комаровский сообщил, что необходимо сделать при ядерной угрозе, чтобы защитить щитовидную железу.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Поскольку попасть могут в одну из наших атомных станций возникнет угроза радиоактивного заражения. Первое, что происходит при радиактивном заражения —выброс радиактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнее правило защиты. Если есть угроза радиоактивного заражения надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята этим йодом и мы сможем уберечь ее поражение", — сказал Евгений Комаровский.

Макет Запорожской АЭС. Фото: УНИАН

Когда нужно принять калия йодид или йод?

"Если мы это сделаем в первые два часа, защита превышает 90%, если за 30 минут до угрозы, почти 100%", — сказал доктор.

Комаровский напоминает, что это нужно сделать тогда, когда есть угроза реальная:

за 30 минут до угрозы;

в первые минуты или часы, после того, как объявлена ядерная тревога.

Таблетки калия йодила. Фото: google

Какой йод нужно принимать и сколько

"В аптеках, в аптечках неотложной помощи, присутствует препарат, который называет таблетки калия йодида. В одной такой таблетке 250 миллиграмм. Это именно специальная профилактическая доза при радиации. Эта доза в три тысячи раз превышает суточная потребность. При угрозе радиоактивного поражения, любой человек старше 2 лет должен принять 125 миллиграмм — это половина таблетки. Дети до 2 лет, должны принять 40 миллиграмм", — сказал Комаровский.

Прием йода в первые минуты после аварии на АЭС с выбросом радиации, позволяет уберечь щитовидную железу от поражения радиоактивным йодом.

Дозы таблетки калия йодида (1 т = 250мг) для взрослых и детей:

взрослые и дети старше 2х лет – 125 мг – ½ таб.

дети младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таб.

Комаровский также добавляет, что если вам не удалось достать таблетки калия йодида, можно принять обычный раствор йода.

Дозы раствора 5% йода:

взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь;

дети 5 – 14 лет – 20 капель внутрь;

дети 2 – 5 лет – 20 капель на кожу (внутрь принимать нельзя);

дети младше 2 лет – 10 капель на кожу (внутрь принимать нельзя).

Раствор йода. Фото: google

Комаровский добавляет, что йод можно разводить стакане молока или воды и выпить.

Ранее мы писали про первые шаги, которые необходимо сделать при ядерной угрозе.