Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Охорона здоров'я arrow Спроби Італії врятувати імідж на початку пандемії коштували країні тисяч життів, — розслідування arrow

Спроби Італії врятувати імідж на початку пандемії коштували країні тисяч життів, — розслідування

9 березня 2023 13:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Перший у Європі випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Італії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Повідомлення WhatsApp, якими обмінювалися італійські політики та високопоставлені чиновники охорони здоров’я на початку пандемії коронавірусу, показують, як лідери намагалися захистити імідж країни, яка першою у Європі зіткнулася зі стрімким поширенням хвороби. Правоохоронці кажуть, що якби карантинні заходи запроваджувалися вчасно, вдалося б уникнути тисяч смертей. 

Про це повідомляє The Guardian

Читайте також:

Розслідування щодо реагування на пандемію

Ці повідомлення є частиною розслідування, яке змусило прокуратуру розпочати розслідування проти колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте, колишнього міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца та 17 інших посадових осіб за підозрою в "підозрінні епідемії при обтяжуючих обставинах" і ненавмисному вбивстві у зв’язку з відповіддю уряду на початку пандемія.

Італія була першою європейською країною, яку охопив великий спалах вірусу, перший випадок місцевої передачі підтверджено в Кодоньо, південна Ломбардія, 21 лютого 2020 року.

Кілька інших європейських країн згодом повідомили про свої перші випадки коронавірусу, усі з очевидним зв’язком із ескалацією спалаху в Італії.

Як політики намагалися рятувати імідж Італії

У повідомленні WhatsApp, написаному 5 березня 2020 року, яке бачили журналісти Guardian, Сперанца каже колезі, що "ми повинні використати" звіт, у якому стверджується, що перший випадок коронавірусу в Європі було виявлено в Німеччині, щоб захистити імідж Італії.

Наступного дня Джузеппе Руокко, який на той час був генеральним секретарем міністерства охорони здоров’я і є одним із тих, хто фігурує у розслідуванні, висміював випадки, виявлені в Європі серед мандрівників, які поверталися з Італії. 

Розслідування, розпочате прокуратурою Бергамо, провінції Ломбардія, яка найбільше постраждала під час першої хвилі пандемії, і ведеться родичами жертв Covid-19, зосереджується на тому, що влада не вжила адекватних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Під час першої хвилі вірусу в Бергамо було зареєстровано понад 6 тис. смертей, і прокурори кажуть, що 4 тис. можна було б запобігти, якби провінцію негайно оголосили на карантин.

"Тим часом, оскільки Covid-19 швидко поширювався, а регіональна та національна влада сперечалися над тим, чи вводити карантин у регіоні Ломбардія, обмін WhatsApp між регіональними чиновниками охорони здоров’я Аїдою Андреассі та Марко Салмойрагі означає спробу лідерів приховати правду про серйозність ситуації", — зазначається у публікації. 

Фонтана, який нещодавно був переобраний губернатором Ломбардії, також є серед тих, щодо кого ведеться розслідування. 

Повідомлення Руокко від 29 лютого 2020 року – майже за два тижні до того, як країна пішла на карантин – описує хаотичне управління пандемією.

"Багато чого відбувається: науковий комітет сперечається з Конте та Сперанцою, закликає переосмислити… Це світова війна", — писав чиновник. 

Іншим важливим елементом розслідування є ймовірна відсутність оновленого національного плану боротьби з пандемією. План, який послуговувалася Італія, як зазначає видання, датований 2006 роком. 

Нагадаємо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

До слова, новий штам коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Підвид вірусу вже зафіксували у шести областях.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:56 ​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

13:52 Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці

13:48 OSINT-група розповіла, скільки на російських складах залишилось ракет Х-101/555

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 В Одесі відновлює роботу електротранспорт

Новина з фото

13:40 Скільки ворожої техніки вдалося виявити завдяки "народному супутнику" ICEYE: дані розвідки

13:35 Допомога волонтерам: які виплати передбачені у разі загибелі чи інвалідності

13:35 Міноборони рф стверджує, що уразило усі заплановані об'єкти

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Актуальне по темі

None 9 Березень 13:56

​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

None 9 Березень 13:52

Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці

None 9 Березень 13:48

OSINT-група розповіла, скільки на російських складах залишилось ракет Х-101/555

None 9 Березень 13:47

Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB