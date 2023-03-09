Спроби Італії врятувати імідж на початку пандемії коштували країні тисяч життів, — розслідування

Перший у Європі випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Італії

Повідомлення WhatsApp, якими обмінювалися італійські політики та високопоставлені чиновники охорони здоров’я на початку пандемії коронавірусу, показують, як лідери намагалися захистити імідж країни, яка першою у Європі зіткнулася зі стрімким поширенням хвороби. Правоохоронці кажуть, що якби карантинні заходи запроваджувалися вчасно, вдалося б уникнути тисяч смертей.

Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування щодо реагування на пандемію

Ці повідомлення є частиною розслідування, яке змусило прокуратуру розпочати розслідування проти колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте, колишнього міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца та 17 інших посадових осіб за підозрою в "підозрінні епідемії при обтяжуючих обставинах" і ненавмисному вбивстві у зв’язку з відповіддю уряду на початку пандемія.

Італія була першою європейською країною, яку охопив великий спалах вірусу, перший випадок місцевої передачі підтверджено в Кодоньо, південна Ломбардія, 21 лютого 2020 року.

Кілька інших європейських країн згодом повідомили про свої перші випадки коронавірусу, усі з очевидним зв’язком із ескалацією спалаху в Італії.

Як політики намагалися рятувати імідж Італії

У повідомленні WhatsApp, написаному 5 березня 2020 року, яке бачили журналісти Guardian, Сперанца каже колезі, що "ми повинні використати" звіт, у якому стверджується, що перший випадок коронавірусу в Європі було виявлено в Німеччині, щоб захистити імідж Італії.

Наступного дня Джузеппе Руокко, який на той час був генеральним секретарем міністерства охорони здоров’я і є одним із тих, хто фігурує у розслідуванні, висміював випадки, виявлені в Європі серед мандрівників, які поверталися з Італії.

Розслідування, розпочате прокуратурою Бергамо, провінції Ломбардія, яка найбільше постраждала під час першої хвилі пандемії, і ведеться родичами жертв Covid-19, зосереджується на тому, що влада не вжила адекватних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Під час першої хвилі вірусу в Бергамо було зареєстровано понад 6 тис. смертей, і прокурори кажуть, що 4 тис. можна було б запобігти, якби провінцію негайно оголосили на карантин.

"Тим часом, оскільки Covid-19 швидко поширювався, а регіональна та національна влада сперечалися над тим, чи вводити карантин у регіоні Ломбардія, обмін WhatsApp між регіональними чиновниками охорони здоров’я Аїдою Андреассі та Марко Салмойрагі означає спробу лідерів приховати правду про серйозність ситуації", — зазначається у публікації.

Фонтана, який нещодавно був переобраний губернатором Ломбардії, також є серед тих, щодо кого ведеться розслідування.

Повідомлення Руокко від 29 лютого 2020 року – майже за два тижні до того, як країна пішла на карантин – описує хаотичне управління пандемією.

"Багато чого відбувається: науковий комітет сперечається з Конте та Сперанцою, закликає переосмислити… Це світова війна", — писав чиновник.

Іншим важливим елементом розслідування є ймовірна відсутність оновленого національного плану боротьби з пандемією. План, який послуговувалася Італія, як зазначає видання, датований 2006 роком.

Нагадаємо, з моменту початку пандемії COVID-19 питання про те, чи виник вірус у тварин, чи стався витік з китайської лабораторії, викликає живий інтерес у урядів та закладів охорони здоров'я у всьому світі. Нещодавно Міністерство енергетики США оцінило з "низькою мірою впевненості", що пандемія почалася з витоку з лабораторії.

До слова, новий штам коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Підвид вірусу вже зафіксували у шести областях.