Попытки Италии спасти имидж в начале пандемии стоили стране тысяч жизней, — расследование
Сообщения WhatsApp, которыми обменивались итальянские политики и высокопоставленные чиновники здравоохранения в начале пандемии коронавируса, показывают, как лидеры пытались защитить имидж страны, первой в Европе столкнувшейся со стремительным распространением болезни. Правоохранители говорят, что если бы карантинные меры вводились вовремя, удалось бы избежать тысяч смертей.
Об этом сообщает The Guardian.
-
"Авиапрорыв на Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка
-
Владелец ЧВК "Вагнера" жалуется, что его перестали пускать в российские министерства
-
Как создавать новые возможности для бизнеса после войны
-
В Одесском зоопарке снова можно увидеть слониху Венди
-
Microsoft внедряет ChatGPT в своих продуктах: какие новые возможности доступны
-
Ефросинина, муж которой защищает Украину, зарегистрировалась в Tinder
-
Украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС
-
Когда Грузия освободит Саакашвили: журналист назвал условие
-
Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление
-
Назначали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области: "вор в законе" получил подозрение
Расследование по реагированию на пандемию
Эти сообщения являются частью расследования, которое заставило прокуратуру начать следствие против бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, бывшего министра здравоохранения Роберто Сперанца и 17 других должностных лиц по подозрению в "подозрении эпидемии при отягчающих обстоятельствах" и непреднамеренном убийстве связи с ответом правительства в начале пандемии.
Италия была первой европейской страной, столкнувшейся с большой вспышкой вируса, первый случай местной передачи подтвержден в Кодоньо, южная Ломбардия, 21 февраля 2020 года.
Несколько других европейских стран впоследствии сообщили о своих первых случаях коронавируса, все с очевидной связью с эскалацией вспышки в Италии.
Как политики пытались спасать имидж Италии
В сообщении WhatsApp, написанном 5 марта 2020 года, которое видели журналисты Guardian, Сперанца говорит коллеге, что "мы должны использовать" отчет, в котором утверждается, что первый случай коронавируса в Европе был обнаружен в Германии, чтобы защитить имидж Италии.
На следующий день Джузеппе Руокко, который в то время был генеральным секретарем министерства здравоохранения и является одним из фигурирующих в расследовании, высмеивал случаи, выявленные в Европе среди путешественников, возвращавшихся из Италии.
Расследование, начатое прокуратурой Бергамо, провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей во время первой волны пандемии, и ведется родственниками жертв Covid-19, сосредотачивается на том, что власти не приняли адекватные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Во время первой волны вируса в Бергамо было зарегистрировано более 6 тыс. смертей, и прокуроры говорят, что 4 тыс. можно было бы предотвратить, если бы провинцию немедленно объявили на карантин.
"Между тем, поскольку Covid-19 быстро распространялся, а региональные и национальные власти спорили над тем, вводить ли карантин в регионе Ломбардия, обмен WhatsApp между региональными чиновниками здравоохранения Аидой Андреасси и Марко Салмойраги означает попытку лидеров скрыть правду о серьезности ситуации", — отмечается в публикации.
Фонтана, который недавно был переизбран губернатором Ломбардии, также среди тех, в отношении кого ведется расследование.
Сообщение Руокко от 29 февраля 2020 года — почти две недели до того, как страна ушла на карантин — описывает хаотическое управление пандемией.
"Многое происходит: научный комитет спорит с Конте и Сперанцой, призывает переосмыслить… Это мировая война", — писал чиновник.
Другим важным элементом расследования есть вероятное отсутствие обновленного национального плана борьбы с пандемией. План, который использовала Италия, как отмечает издание, датирован 2006 годом.
Напомним, с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных, произошла ли утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.
К слову, новый штамм коронавируса "Кракен" активно распространяется по Украине. Подвид вируса уже зафиксирован в шести областях.