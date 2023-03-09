Попытки Италии спасти имидж в начале пандемии стоили стране тысяч жизней, — расследование

Первый в Европе случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Италии

Сообщения WhatsApp, которыми обменивались итальянские политики и высокопоставленные чиновники здравоохранения в начале пандемии коронавируса, показывают, как лидеры пытались защитить имидж страны, первой в Европе столкнувшейся со стремительным распространением болезни. Правоохранители говорят, что если бы карантинные меры вводились вовремя, удалось бы избежать тысяч смертей.

Об этом сообщает The Guardian.

Расследование по реагированию на пандемию

Эти сообщения являются частью расследования, которое заставило прокуратуру начать следствие против бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, бывшего министра здравоохранения Роберто Сперанца и 17 других должностных лиц по подозрению в "подозрении эпидемии при отягчающих обстоятельствах" и непреднамеренном убийстве связи с ответом правительства в начале пандемии.

Италия была первой европейской страной, столкнувшейся с большой вспышкой вируса, первый случай местной передачи подтвержден в Кодоньо, южная Ломбардия, 21 февраля 2020 года.

Несколько других европейских стран впоследствии сообщили о своих первых случаях коронавируса, все с очевидной связью с эскалацией вспышки в Италии.

Как политики пытались спасать имидж Италии

В сообщении WhatsApp, написанном 5 марта 2020 года, которое видели журналисты Guardian, Сперанца говорит коллеге, что "мы должны использовать" отчет, в котором утверждается, что первый случай коронавируса в Европе был обнаружен в Германии, чтобы защитить имидж Италии.

На следующий день Джузеппе Руокко, который в то время был генеральным секретарем министерства здравоохранения и является одним из фигурирующих в расследовании, высмеивал случаи, выявленные в Европе среди путешественников, возвращавшихся из Италии.

Расследование, начатое прокуратурой Бергамо, провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей во время первой волны пандемии, и ведется родственниками жертв Covid-19, сосредотачивается на том, что власти не приняли адекватные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Во время первой волны вируса в Бергамо было зарегистрировано более 6 тыс. смертей, и прокуроры говорят, что 4 тыс. можно было бы предотвратить, если бы провинцию немедленно объявили на карантин.

"Между тем, поскольку Covid-19 быстро распространялся, а региональные и национальные власти спорили над тем, вводить ли карантин в регионе Ломбардия, обмен WhatsApp между региональными чиновниками здравоохранения Аидой Андреасси и Марко Салмойраги означает попытку лидеров скрыть правду о серьезности ситуации", — отмечается в публикации.

Фонтана, который недавно был переизбран губернатором Ломбардии, также среди тех, в отношении кого ведется расследование.

Сообщение Руокко от 29 февраля 2020 года — почти две недели до того, как страна ушла на карантин — описывает хаотическое управление пандемией.

"Многое происходит: научный комитет спорит с Конте и Сперанцой, призывает переосмыслить… Это мировая война", — писал чиновник.

Другим важным элементом расследования есть вероятное отсутствие обновленного национального плана борьбы с пандемией. План, который использовала Италия, как отмечает издание, датирован 2006 годом.

Напомним, с момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных, произошла ли утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.

К слову, новый штамм коронавируса "Кракен" активно распространяется по Украине. Подвид вируса уже зафиксирован в шести областях.