Стало відомо, ліки від яких хвороб є безкоштовними для дітей

Хвора дитина. Фото: Freepik

Щороку Міністерство охорони здоров'я визначає список медикаментів, які купують через Національне агентство "Медзакупівлі України". Ці препарати призначені для лікування різних захворювань, і більшість із них уже оплачені державою для пацієнтів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Серед медикаментів, що купуються МОЗ, можна виділити ті, що призначені для:

Онкологічні захворювання;

Проблем серця та кровообігу;

Гемофілії А та B;

Вірусних гепатитів B та C;

ДЦП;

Психічних та поведінкових порушень у дітей;

Рідкісні захворювання (наприклад, СМА, Гоше);

Бульозного епідермолізу;

Муковісцидозу;

Розсіяного склерозу;

Первинний імунодефіцит.

Радуцький уточнив, що для того, щоб отримати медикаменти без оплати, пацієнту слід пройти необхідне медичне обстеження та отримати рекомендацію від лікаря. Здебільшого, медикаменти поставляються у рідкій формі, але іноді й у вигляді таблеток. З відповідним призначенням пацієнти можуть забирати препарати у будь-якій лікарні, де їх мають на складі.

Якщо медикаменти відсутні у потрібній лікарні, пацієнт має право звернутися до іншої медустанови або розпочати процес їх перенаправлення. Пацієнт запитує головного лікаря, який, своєю чергою, пов'язується з регіональними органами охорони здоров'я. Після координації медикаменти можуть бути перенаправлені з однієї клініки до іншої.

Також голова комітету додав, що МОЗ та відповідні комітети активно працюють над тим, щоб список захворювань, для лікування яких держава закуповує препарати, ставав дедалі більшим.

Безкоштовні ліки для дітей. Фото: Михайло Радуцький

Нагадаємо, що у дитячій лікарні св. Миколи вперше в Україні немовляті зробили операцію з подвійного переміщення аортального коріння. Це одна з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад серця. Операція тривала понад 14 годин.

Також ми писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" виходили передчасно народжену дівчинку вагою лише 700 грамів. У немовляти діагностували смертельне захворювання — некротизуючий ентероколіт.