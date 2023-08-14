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Стало известно, лекарства от каких болезней являются бесплатными для детей

14 августа 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, лекарства от каких болезней являются бесплатными для детей
Больной ребенок. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Каждый год Министерство здравоохранения определяет список медикаментов, которые приобретаются через Национальное агентство "Медзакупки Украины". Эти препараты предназначены для лечения различных заболеваний, и большинство из них уже оплачены государством для пациентов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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В числе приобретаемых МЗУ медикаментов, можно выделить те, что предназначены для:

  • Онкологических заболеваний;
  • Проблем сердца и кровообращения;
  • Гемофилии А и B;
  • Вирусных гепатитов B и C;
  • ДЦП;
  • Психических и поведенческих нарушений у детей;
  • Редких заболеваний (например, СМА, Гоше);
  • Буллезного эпидермолиза;
  • Муковисцидоза;
  • Рассеянного склероза;
  • Первичных иммунодефицитов.

Радуцкий уточнил, что для того, чтобы получить медикаменты без оплаты, пациенту следует пройти необходимое медицинское обследование и получить рекомендацию от лечащего врача. В основном, медикаменты поставляются в жидкой форме, но иногда и в виде таблеток. С соответствующим назначением пациенты могут забирать препараты в любой больнице, где их имеют на складе.

Если медикаменты отсутствуют в нужной больнице, пациент имеет право обратиться в другое медучреждение или начать процесс их перенаправления. Пациент делает запрос главному врачу, который, в свою очередь, связывается с региональными органами здравоохранения. После координации медикаменты могут быть перенаправлены из одной клиники в другую.

Также глава комитета добавил, что Минздрав и соответствующие комитеты активно трудятся над тем, чтобы список заболеваний, для лечения которых государство закупает препараты, становился все более обширным.

Лекарства
Бесплатные лекарства для детей. Фото: Михаил Радуцкий

Напомним, что в детской больнице св. Николая впервые в Украине младенцу сделали операцию по двойному перемещению аортальных корней. Это один из самых тяжелых и крайне редких врожденных пороков сердца. Операция длилась более 14 часов.

Также мы писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" выходили преждевременно рожденную девочку весом всего 700 граммов. У младенца диагностировали смертельное заболевание — некротизирующий энтероколит.

 

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