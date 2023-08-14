Стало известно, лекарства от каких болезней являются бесплатными для детей
Каждый год Министерство здравоохранения определяет список медикаментов, которые приобретаются через Национальное агентство "Медзакупки Украины". Эти препараты предназначены для лечения различных заболеваний, и большинство из них уже оплачены государством для пациентов.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Какие болезни подпадают под бесплатные лекарства
В числе приобретаемых МЗУ медикаментов, можно выделить те, что предназначены для:
- Онкологических заболеваний;
- Проблем сердца и кровообращения;
- Гемофилии А и B;
- Вирусных гепатитов B и C;
- ДЦП;
- Психических и поведенческих нарушений у детей;
- Редких заболеваний (например, СМА, Гоше);
- Буллезного эпидермолиза;
- Муковисцидоза;
- Рассеянного склероза;
- Первичных иммунодефицитов.
Радуцкий уточнил, что для того, чтобы получить медикаменты без оплаты, пациенту следует пройти необходимое медицинское обследование и получить рекомендацию от лечащего врача. В основном, медикаменты поставляются в жидкой форме, но иногда и в виде таблеток. С соответствующим назначением пациенты могут забирать препараты в любой больнице, где их имеют на складе.
Если медикаменты отсутствуют в нужной больнице, пациент имеет право обратиться в другое медучреждение или начать процесс их перенаправления. Пациент делает запрос главному врачу, который, в свою очередь, связывается с региональными органами здравоохранения. После координации медикаменты могут быть перенаправлены из одной клиники в другую.
Также глава комитета добавил, что Минздрав и соответствующие комитеты активно трудятся над тем, чтобы список заболеваний, для лечения которых государство закупает препараты, становился все более обширным.
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