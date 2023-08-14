Стало известно, лекарства от каких болезней являются бесплатными для детей

Больной ребенок. Фото: Freepik

Каждый год Министерство здравоохранения определяет список медикаментов, которые приобретаются через Национальное агентство "Медзакупки Украины". Эти препараты предназначены для лечения различных заболеваний, и большинство из них уже оплачены государством для пациентов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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В числе приобретаемых МЗУ медикаментов, можно выделить те, что предназначены для:

Онкологических заболеваний;

Проблем сердца и кровообращения;

Гемофилии А и B;

Вирусных гепатитов B и C;

ДЦП;

Психических и поведенческих нарушений у детей;

Редких заболеваний (например, СМА, Гоше);

Буллезного эпидермолиза;

Муковисцидоза;

Рассеянного склероза;

Первичных иммунодефицитов.

Радуцкий уточнил, что для того, чтобы получить медикаменты без оплаты, пациенту следует пройти необходимое медицинское обследование и получить рекомендацию от лечащего врача. В основном, медикаменты поставляются в жидкой форме, но иногда и в виде таблеток. С соответствующим назначением пациенты могут забирать препараты в любой больнице, где их имеют на складе.

Если медикаменты отсутствуют в нужной больнице, пациент имеет право обратиться в другое медучреждение или начать процесс их перенаправления. Пациент делает запрос главному врачу, который, в свою очередь, связывается с региональными органами здравоохранения. После координации медикаменты могут быть перенаправлены из одной клиники в другую.

Также глава комитета добавил, что Минздрав и соответствующие комитеты активно трудятся над тем, чтобы список заболеваний, для лечения которых государство закупает препараты, становился все более обширным.

Бесплатные лекарства для детей. Фото: Михаил Радуцкий

Напомним, что в детской больнице св. Николая впервые в Украине младенцу сделали операцию по двойному перемещению аортальных корней. Это один из самых тяжелых и крайне редких врожденных пороков сердца. Операция длилась более 14 часов.

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