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У Києві школярів відправили на дистанційне навчання через хворого на кір однокласника

22 вересня 2023 17:26
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві хлопчик захворів на кір
В Києві хлопчик захворів на кір. Фото: Freepik com
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві 13-річний підліток захворів на кір. Він знаходиться у медзакладі під наглядом лікарів, а весь його клас відправили на дистанційне навчання. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook

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У Києві хлопчик захворів на кір 

Учень однієї із київських гімназій захворів на кір. 13-річний підліток був невакцинований, тож його госпіталізували у медзаклад під нагляд лікарів. 

"34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з дитиною, — здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня", — йде мова в повідомленні. 

В МОЗ зазначили, що в Україні з початку 2023 року зареєстровано вже 43 випадки кору, із яких 21 — у дітей. В той час, як за весь 2022-ий їх було 11. 

"Через низький рівень охоплення щепленнями, Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Востаннє спалах був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (з яких 25 – діти). Але спалахи циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років", — уточнили у міністерстві. 

Нагадаємо, на тлі інформації про зафіксовані випадки захворювання на кір в Україні у Міністерстві охорони здоров'я радять українцям вакцинуватися. Адже захиститися від цієї хвороби можна, лише зробивши щеплення.

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