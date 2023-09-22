В Києві хлопчик захворів на кір. Фото: Freepik com

У Києві 13-річний підліток захворів на кір. Він знаходиться у медзакладі під наглядом лікарів, а весь його клас відправили на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

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У Києві хлопчик захворів на кір

Учень однієї із київських гімназій захворів на кір. 13-річний підліток був невакцинований, тож його госпіталізували у медзаклад під нагляд лікарів.

"34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з дитиною, — здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня", — йде мова в повідомленні.

В МОЗ зазначили, що в Україні з початку 2023 року зареєстровано вже 43 випадки кору, із яких 21 — у дітей. В той час, як за весь 2022-ий їх було 11.

"Через низький рівень охоплення щепленнями, Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Востаннє спалах був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (з яких 25 – діти). Але спалахи циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років", — уточнили у міністерстві.

Нагадаємо, на тлі інформації про зафіксовані випадки захворювання на кір в Україні у Міністерстві охорони здоров'я радять українцям вакцинуватися. Адже захиститися від цієї хвороби можна, лише зробивши щеплення.