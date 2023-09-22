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В Киеве школьников отправили на дистанционное обучение из-за больного корью одноклассника

22 сентября 2023 17:26
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве мальчик заболел корью
В Киеве мальчик заболел корью. Фото: Freepik com
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве 13-летний подросток заболел корью. Он находится в медучреждении под наблюдением врачей, а весь его класс был отправлен на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook .

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В Киеве мальчик заболел корью

Ученик одной из киевских гимназий заболел корью. 13-летний подросток был невакцинирован, поэтому его госпитализировали в медучреждение под наблюдение врачей.

"34 ученика одной из киевских гимназий, контактировавших с ребенком, — здоровы, симптомов заболевания не имеют. За их состоянием ведется наблюдение. Весь класс переведен на онлайн-обучение до конца сентября", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в Украине с начала 2023 года зарегистрировано уже 43 случая кори, из которых 21 — у детей. В то время как за весь 2022-й их было 11.

"Из-за низкого уровня охвата прививками Украина находится под риском вспышки кори. В последний раз вспышка была зафиксирована в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек (из которых 25 – дети). Но вспышки циклические и повторяются примерно раз в пять лет", — уточнили в министерстве.

Напомним, на фоне информации о зафиксированных случаях заболевания корью в Украине в Министерстве здравоохранения советуют украинцам вакцинироваться. Ведь защититься от этой болезни можно, только сделав прививку.

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