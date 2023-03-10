Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow У Китаї використають досвід жорстких COVID-локдаунів для боротьби з грипом arrow

У Китаї використають досвід жорстких COVID-локдаунів для боротьби з грипом

10 березня 2023 12:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Китаї зростає кількість випадків зараження грипом
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Чиновники в китайському місті Сіань викликали негативну реакцію, заявивши, що вони можуть вдатися до карантину, для боротьби з майбутніми спалахами грипу. Влада міста заявила про намір блокувати цілі райони "у разі необхідності". 

Про це повідомляє BBC

Читайте також:

Що відомо про план реагування на спалахи грипу

Відповідно до плану реагування на надзвичайні ситуації, опублікованого владою регіону, Сіань блокуватиме райони та закриватиме школи, якщо спалах становитиме "серйозну загрозу".

Багато користувачів інтернету назвали план "надмірним", особливо після критики заходів контролю Covid у Китаї.

Хоча немає ніяких припущень про неминуче карантин у Сіані, деякі висловлюють побоювання, що в рамках цього плану може відбутися повернення до підходу без COVID-19, від якого країна раптово відмовилася в грудні.

Сіань пережив одні з найсуворіших карантинів у країні під час пандемії. Місцевим жителям у грудні 2021 року протягом місяця заборонили виходити з дому – навіть щоб купити їжу та інші предмети першої необхідності.

Ситуація із грипом у Китаї

Захворюваність на грип різко зросла в Китаї саме тоді, коли остання хвиля COVID-19 спадає.

Сплеск захворюваності на грип також призвів до дефіциту противірусних препаратів в аптеках по всій країні.

Водночас користувачі соцмереж у своїх дискусіях наголошують, що спалахи грипу завжди були звичайним явищем до COVID, але при цьому життя продовжувалося. 

Дехто ж пов'язує новий план боротьби зі спалахами грипу тим, що деякі органи місцевого самоврядування "пристрастилися до опечатування та контролю".

Нагадаємо, у січні Китай відкрив кордони, які були закриті з початку пандемії COVID-19. Країна скасувала останнє обмеження своєї політики "нульового зараження" щодо коронавірусної інфекції.

У лютому вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони заявили, що рівень смертності є найнижчим у світі, хоча експерти й ставлять під сумнів дані Пекіна. 

Фото: Reuters

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:52 Росія передає Ірану захоплені в Україні зразки американської зброї, — CNN

Новина з фото

14:50 СБУ на Одещині викрила шахраїв, які збагачувались на родичах загиблих воїнів

Новина з відео

14:37 Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

Новина з відео

14:27Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

14:26 Синоптики попередили про сильний вітер та опади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 В Одесі вдалось повернути світло всім мешканцям

14:20 Окупанти змушують фермерів Запоріжжя віддавати зерно за безцінь

14:16 У лютому митники конфіскували рекордну суму валюти на кордоні

14:00 Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Одещині

Новина з відео

13:58У центрі столиці Азербайджану влаштували стрілянину: перші подробиці

Новина з відео

14:37 Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

Новина з відео

14:27Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

Новина з відео

13:58У центрі столиці Азербайджану влаштували стрілянину: перші подробиці

Новина з відео

13:30 В Одесі кожен зможе відчути себе комунальником

Новина з відео

13:24До Києва прибула прем'єрка Фінляндії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:58 Полякова зізналась, хто в її родині говорить українською найкраще

Новина з відео

12:13Зеленський показав зворушливе відео з нагоди Дня Державного гімну України

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

Новина з відео

10:30 В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Актуальне по темі

None 10 Березень 14:52

Росія передає Ірану захоплені в Україні зразки американської зброї, — CNN

None 10 Березень 14:39

СБУ на Одещині викрила шахраїв, які збагачувались на родичах загиблих воїнів

None 10 Березень 14:36

Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

None 10 Березень 14:50

Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB