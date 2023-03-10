У Китаї використають досвід жорстких COVID-локдаунів для боротьби з грипом

У Китаї зростає кількість випадків зараження грипом

Чиновники в китайському місті Сіань викликали негативну реакцію, заявивши, що вони можуть вдатися до карантину, для боротьби з майбутніми спалахами грипу. Влада міста заявила про намір блокувати цілі райони "у разі необхідності".

Про це повідомляє BBC.

Що відомо про план реагування на спалахи грипу

Відповідно до плану реагування на надзвичайні ситуації, опублікованого владою регіону, Сіань блокуватиме райони та закриватиме школи, якщо спалах становитиме "серйозну загрозу".

Багато користувачів інтернету назвали план "надмірним", особливо після критики заходів контролю Covid у Китаї.

Хоча немає ніяких припущень про неминуче карантин у Сіані, деякі висловлюють побоювання, що в рамках цього плану може відбутися повернення до підходу без COVID-19, від якого країна раптово відмовилася в грудні.

Сіань пережив одні з найсуворіших карантинів у країні під час пандемії. Місцевим жителям у грудні 2021 року протягом місяця заборонили виходити з дому – навіть щоб купити їжу та інші предмети першої необхідності.

Ситуація із грипом у Китаї

Захворюваність на грип різко зросла в Китаї саме тоді, коли остання хвиля COVID-19 спадає.

Сплеск захворюваності на грип також призвів до дефіциту противірусних препаратів в аптеках по всій країні.

Водночас користувачі соцмереж у своїх дискусіях наголошують, що спалахи грипу завжди були звичайним явищем до COVID, але при цьому життя продовжувалося.

Дехто ж пов'язує новий план боротьби зі спалахами грипу тим, що деякі органи місцевого самоврядування "пристрастилися до опечатування та контролю".

Нагадаємо, у січні Китай відкрив кордони, які були закриті з початку пандемії COVID-19. Країна скасувала останнє обмеження своєї політики "нульового зараження" щодо коронавірусної інфекції.

У лютому вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони заявили, що рівень смертності є найнижчим у світі, хоча експерти й ставлять під сумнів дані Пекіна.

Фото: Reuters