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В Китае используют опыт жестких COVID-локдаунов для борьбы с гриппом

10 марта 2023 12:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Китае растет количество случаев заражения гриппом
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Чиновники в китайском городе Сиань вызвали негативную реакцию, заявив, что они могут прибегнуть к карантину для борьбы с предстоящими вспышками гриппа. Власти города заявили о намерении блокировать целые районы "в случае необходимости".

Об этом сообщает BBC.

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Согласно плану реагирования на чрезвычайные ситуации, опубликованному властями региона, Сиань будет блокировать районы и закрывать школы, если вспышка будет "серьезной угрозой".

Многие пользователи интернета назвали план "чрезмерным", особенно после критики мер контроля COVID в Китае.

Хотя нет никаких предположений о неизбежном карантине в Сиане, некоторые выражают опасения, что в рамках этого плана может произойти возвращение к подходу без COVID-19, от которого страна внезапно отказалась в декабре.

Сиань пережил одни из самых суровых карантинов в стране во время пандемии. Местным жителям в декабре 2021 года за месяц запретили выходить из дома – даже чтобы купить еду и другие предметы первой необходимости.

Ситуация с гриппом в Китае

Заболеваемость гриппом резко возросла в Китае именно тогда, когда последняя волна COVID-19 падает.

Всплеск заболеваемости гриппом также привел к дефициту противовирусных препаратов в аптеках по всей стране.

В то же время пользователи соцсетей в своих дискуссиях подчеркивают, что вспышки гриппа всегда были обычным явлением до COVID, но при этом жизнь продолжалась.

Некоторые же связывают новый план борьбы со вспышками гриппа тем, что некоторые органы местного самоуправления "пристрастились к опечатыванию и контролю".

Напомним, в январе Китай открыл границы, закрытые с начала пандемии COVID-19. Страна отменила последнее ограничение своей политики "нулевого заражения" в отношении коронавирусной инфекции.

В феврале высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они заявили, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.

Фото: Reuters

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