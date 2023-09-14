У київському метро навчатимуть основам домедичної допомоги: деталі

Навчання з надання медичної допомоги у київському метро 23-24 вересня 2022 року. Фото: Вечірній Київ

У п'ятницю, 15 вересня, у київському метро медики навчатимуть місцевих мешканців основам домедичної допомоги. Навчання буде доступне на 12 станціях метрополітену.

Про це повідомляє КМДА.

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Час та вартість навчань

Повідомляється, що навчання проведуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Тренінги відбудуться із 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену. Заняття безкоштовні, долучитись до них зможе кожен охочий.

На яких станціях метро доступні навчання?

Навчання проводитимуть на станціях метро:

Червоної лінії — "Шулявська" (проміжний вестибюль), "Університет" (проміжний вестибюль), "Театральна" (перехід) та "Арсенальна" (проміжний вестибюль).

— "Шулявська" (проміжний вестибюль), "Університет" (проміжний вестибюль), "Театральна" (перехід) та "Арсенальна" (проміжний вестибюль). Синьої лініії — "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами), "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами), "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами), "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

— "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами), "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами), "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами), "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами). Зеленої лінії — "Дорогожичі" (проміжний вестибюль), "Звіринецька" (перехід), "Печерська" (проміжний вестибюль), "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, тренінги з домедичної допомоги у київському метро відбувалися 21 липня 2023 року.