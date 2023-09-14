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У київському метро навчатимуть основам домедичної допомоги: деталі

14 вересня 2023 13:13
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Козюк Тетяна
редактор
У київському метро навчатимуть основам домедичної допомоги: деталі
Навчання з надання медичної допомоги у київському метро 23-24 вересня 2022 року. Фото: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, у київському метро медики навчатимуть місцевих мешканців основам домедичної допомоги. Навчання буде доступне на 12 станціях метрополітену. 

Про це повідомляє КМДА. 

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Час та вартість навчань

Повідомляється, що навчання проведуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

Тренінги відбудуться із 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену. Заняття безкоштовні, долучитись до них зможе кожен охочий. 

На яких станціях метро доступні навчання?

Навчання проводитимуть на станціях метро: 

  • Червоної лінії — "Шулявська" (проміжний вестибюль), "Університет" (проміжний вестибюль), "Театральна" (перехід) та "Арсенальна" (проміжний вестибюль).
  • Синьої лініії — "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами), "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами), "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами), "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).
  • Зеленої лінії — "Дорогожичі" (проміжний вестибюль), "Звіринецька" (перехід), "Печерська" (проміжний вестибюль), "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, тренінги з домедичної допомоги у київському метро відбувалися 21 липня 2023 року. 

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