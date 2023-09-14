В киевском метро будут обучать основам медицинской помощи: детали

Учеба по оказанию медицинской помощи в киевском метро 23-24 сентября 2022 года. Фото: Вечерний Киев

В пятницу, 15 сентября, в киевском метро медики будут обучать местных жителей основам медицинской помощи. Обучение будет доступно на 12 станциях метрополитена.

Об этом сообщает КГГА.

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Сообщается, что обучение проведут опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Тренинги состоятся с 13.00 до 17.00 на станциях метрополитена. Занятия бесплатные, присоединиться к ним сможет каждый желающий.

На каких станциях метро доступны учения?

Учения будут проводить на станциях метро:

Красной линии — "Шулявская" (промежуточный вестибюль), "Университет" (промежуточный вестибюль), "Театральная" (переход) и "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

— "Шулявская" (промежуточный вестибюль), "Университет" (промежуточный вестибюль), "Театральная" (переход) и "Арсенальная" (промежуточный вестибюль). Синей линии — "Олимпийская" (вестибюль, перед турникетами), "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами), "Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами), "Героев Днепра" (вестибюль, перед турникетами).

— "Олимпийская" (вестибюль, перед турникетами), "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами), "Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами), "Героев Днепра" (вестибюль, перед турникетами). Зеленой линии — "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль), "Зверинецкая" (переход), "Печерская" (промежуточный вестибюль), "Позняки" (балкон над платформой).

Напомним, тренинги по медицинской помощи в киевском метро проходили 21 июля 2023 года.