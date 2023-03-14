У Львові лікують підлітка з Бахмута, який ледве вибрався з-під заваленого будинку

Історія 16-річного хлопця з Бахмута

З Національного реабілітаційного центру "Незламні" виписали 16-річного Романа Кендзюру з Бахмута. Внаслідок обстрілу міста військами рф будинок родини завалило, на юнака посипалася стеля. З травмою голови та руки Романа госпіталізували до лікарні на Донеччині, а згодом доправили до Львова.

Історію юнака розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Роман каже, вночі 17 лютого після виснажливих обстрілів Бахмута військами рф настало тимчасове затишшя. Родина лягла спати. О 02:30 пролунав свист. Будинок, у якому був Роман з батьками та бабусями, почало трясти.

"Я тоді вже спав, і був "приліт". Впала стеля, повністю на мене стеля посипалася: дошки, штукатурка, шифер — все, що там було. Я так не пам'ятаю все, але, як родичі говорили, я сам вибрався та потім казав, що зараз знепритомнію. Мама побігла до військових, які були неподалік. Вони мене зразу забрали до себе. Зателефонували по рації, зв'язалися, щоб забрали, бо є поранений. Першу допомогу надали і вивезли в Краматорськ", — каже Роман Кендзюра.

У хлопця діагностували мінно-вибухову травму правої кисті, відкритий косий перелом двох пальців з довгою лінією зламу та дефектами шкіри. Після лікування в Краматорську Романа доправили до Львова.

"Є перелом кісток кисті. Хоч і косий, і з довгою лінією зламу, але стоїть досить нормально, і він сам загоїться до чотирьох тижнів. На рані є дефект м'яких тканин, немає частини шкіри на тильній поверхні кисті, проте воно вже починає загоюватися. Добре, що немає запалення. Але в нас є спеціальна штучна шкіра, якою ми загоїмо цей дефект. Це будуть не операції, а перев'язки зі спеціальними пов'язками за типом шкіри, без необхідності якогось знечулення", — каже дитячий ортопед-травматолог Лікарні святого Миколая Мар'ян Орач.

Стан юнака після лікування поліпшився, тож його відпустили на амбулаторне лікування. За словами Романа, від рідного будинку майже нічого не залишилося. Проте він з родиною мріє якнайскоріше повернутися додому, в Бахмут.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відкрили відділення репродуктивних технологій для лікування безпліддя.