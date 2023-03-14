Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow У Львові лікують підлітка з Бахмута, який ледве вибрався з-під заваленого будинку arrow

У Львові лікують підлітка з Бахмута, який ледве вибрався з-під заваленого будинку

14 березня 2023 15:11
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові лікують підлітка з Бахмута, який ледве вибрався з-під заваленого будинку
Історія 16-річного хлопця з Бахмута
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

З Національного реабілітаційного центру "Незламні" виписали 16-річного Романа Кендзюру з Бахмута. Внаслідок обстрілу міста військами рф будинок родини завалило, на юнака посипалася стеля. З травмою голови та руки Романа госпіталізували до лікарні на Донеччині, а згодом доправили до Львова.

Історію юнака розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Читайте також:

Роман каже, вночі 17 лютого після виснажливих обстрілів Бахмута військами рф настало тимчасове затишшя. Родина лягла спати. О 02:30 пролунав свист. Будинок, у якому був Роман з батьками та бабусями, почало трясти.

"Я тоді вже спав, і був "приліт". Впала стеля, повністю на мене стеля посипалася: дошки, штукатурка, шифер  все, що там було. Я так не пам'ятаю все, але, як родичі говорили, я сам вибрався та потім казав, що зараз знепритомнію. Мама побігла до військових, які були неподалік. Вони мене зразу забрали до себе. Зателефонували по рації, зв'язалися, щоб забрали, бо є поранений. Першу допомогу надали і вивезли в Краматорськ", — каже Роман Кендзюра.

У хлопця діагностували мінно-вибухову травму правої кисті, відкритий косий перелом двох пальців з довгою лінією зламу та дефектами шкіри. Після лікування в Краматорську Романа доправили до Львова.

"Є перелом кісток кисті. Хоч і косий, і з довгою лінією зламу, але стоїть досить нормально, і він сам загоїться до чотирьох тижнів. На рані є дефект м'яких тканин, немає частини шкіри на тильній поверхні кисті, проте воно вже починає загоюватися. Добре, що немає запалення. Але в нас є спеціальна штучна шкіра, якою ми загоїмо цей дефект. Це будуть не операції, а перев'язки зі спеціальними пов'язками за типом шкіри, без необхідності якогось знечулення", — каже дитячий ортопед-травматолог Лікарні святого Миколая Мар'ян Орач.

Стан юнака після лікування поліпшився, тож його відпустили на амбулаторне лікування. За словами Романа, від рідного будинку майже нічого не залишилося. Проте він з родиною мріє якнайскоріше повернутися додому, в Бахмут.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відкрили відділення репродуктивних технологій для лікування безпліддя.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:43 Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

16:36 Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

16:25 На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

16:06 Переможця премії "Оскар" прооперували одразу після церемонії: хто він та що сталось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені

16:03Чи продовжать ЗСУ оборону Бахмута: Зеленський повідомив про рішення Ставки

15:52 Українські біженці зможуть перебувати у США довше: що відомо

15:50 На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів

15:35 Офіс генпрокурора зібрав сотні досьє на солдат армії рф, — The Guardian

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 16:42

Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

None 14 Березень 16:36

Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

None 14 Березень 16:28

На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

None 14 Березень 16:31

Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB