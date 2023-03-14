Во Львове лечат подростка из Бахмута, едва выбравшегося из-под заваленного дома
Из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" выписали 16-летнего Романа Кендзюру из Бахмута. В результате обстрела города войсками РФ здание семьи завалило, на юношу посыпался потолок. С травмой головы и руки Романа госпитализировали в больницу Донецкой области, а затем доставили во Львов.
Историю юноши рассказали в пресс-службе Первого ТМО Львова .
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Роман говорит, ночью 17 февраля после изнурительных обстрелов Бахмута войсками РФ наступило временное затишье. Семья легла спать. В 2:30 раздался свист. Дом, где был Роман с родителями и бабушками, начало трясти.
"Я тогда уже спал и был прилет. Упал потолок, полностью на меня потолок посыпался: доски, штукатурка, шифер, все, что там было. Я так не помню все, но как родственники говорили, что я сам выбрался и потом говорил мама побежала к военным, которые были недалеко. Они меня сразу забрали к себе. Позвонили по рации, связались, чтобы забрали, потому что есть раненый. Первую помощь оказали и вывезли в Краматорск" , — говорит Роман Кендзюра.
У парня диагностировали минно-взрывную травму правой кисти, открытый косой перелом двух пальцев с длинной линией излома и дефектами кожи. После лечения в Краматорске Роман был доставлен во Львов.
"Есть перелом костей кисти. Хоть и косой, и с длинной линией излома, но стоит достаточно нормально, и он сам заживает до 4 недель. На ране есть дефект мягких тканей, нет части кожи на тыльной поверхности кисти, однако она уже начинает заживать. Хорошо, что нет воспаления. Но у нас есть специальная искусственная кожа, которой мы заживим этот дефект" — травматолог Больницы святого Николая Марьян Орач.
Состояние юноши после лечения улучшилось, и его отпустили на амбулаторное лечение. По словам Романа, от дома почти ничего не осталось. Однако он с семьей мечтает как можно скорее вернуться домой в Бахмут.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове было открыто отделение репродуктивных технологий для лечения бесплодия.