Люди, які постраждали внаслідок війни, отримуватимуть тут всі послуги безкоштовно. Фото: Superhumans Center

У Львові відкрили спеціалізовану клініку протезування та реконструкції Superhumans Center. Центр облаштували на базі шпиталю у Винниках.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

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"У серпні 2022 року ми вперше зайшли в приміщення першого корпусу нашої всеукраїнської клініки. В жовтні тут почались ремонтні роботи, а вже у квітні, через рекордні п’ять місяців, ми відкрили двері першого корпусу Superhumans Center", — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Superhumans Center.

Українські військові, які проходять реабілітацію у Superhumans. Фото: Superhumans

Лабораторія протезування, відділ реабілітації, басейн, психологічні кабінети — все це вже працює та доступне для пацієнтів. До кінця року планують відкрити другий корпус з операційним та стаціонарним відділеннями.

Superhumans — це всеукраїнський проект. Такі ультрасучасні центри реабілітації та протезування планують відкривати по всій Україні. А люди, які постраждали внаслідок війни, отримуватимуть всі послуги центру безкоштовно.

"Ми зібрали світову експертизу, знання, досвід та технології у нас, в Україні, щоб superлюди мали змогу проходити лікування та реабілітацію вдома, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу, поруч з рідними. Хочемо вивести сферу протезування в Україні на новий рівень, змінити думку про те, що з інвалідністю неможливо вести активне життя", — йдеться у повідомленні Superhumans Center.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львів отримав надсучасне лабораторне обладнання для проведення трансплантацій органів, вартістю 98 мільйонів гривень.