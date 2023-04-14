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Во Львове открыли специализированную клинику по протезированию и реконструкции Superhumans Center

14 апреля 2023 21:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове открыли специализированную клинику по протезированию и реконструкции Superhumans Center
Люди, пострадавшие в результате войны, будут получать здесь все услуги бесплатно. Фото: Superhumans Center
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове открыли специализированную клинику по протезированию и реконструкции Superhumans Center. Центр обустроили на базе госпиталя в Винниках.

Об этом сообщили на Facebook-странице заведения.

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"В августе 2022 года мы впервые зашли в помещение первого корпуса нашей всеукраинской клиники. В октябре здесь начались ремонтные работы, а уже в апреле, спустя рекордные пять месяцев, мы открыли двери первого корпуса Superhumans Center", — говорится в сообщении на Facebook -странице Superhumans Center.

Украинские военные, проходящие реабилитацию в Superhumans. Фото: Superhumans
Украинские военные, проходящие реабилитацию в Superhumans. Фото: Superhumans

Лаборатория протезирования, отдел реабилитации, бассейн, психологические кабинеты  — все это уже работает и доступно пациентам. До конца года планируется открыть второй корпус с операционным и стационарным отделениями.

Superhumans  — это всеукраинский проект. Такие ультрасовременные центры реабилитации и протезирования планируют открывать по всей Украине. А люди, пострадавшие в результате войны, будут получать все услуги центра бесплатно.

"Мы собрали мировую экспертизу, знания, опыт и технологии у нас, в Украине, чтобы superлюди могли проходить лечение и реабилитацию дома, не тратя драгоценное время на дорогу, рядом с родными. Хотим вывести сферу протезирования в Украине на новый уровень, изменить мнение о том, что с инвалидностью невозможно вести активную жизнь",  — говорится в сообщении Superhumans Center.

Напомним, мы ранее писали, что Львов получил сверхсовременное лабораторное оборудование для проведения трансплантаций органов стоимостью 98 миллионов гривен.

 

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