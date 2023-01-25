У Львові жінка отруїлась чадним газом
У Львові, в квартирі багатоповерхівки жінка отруїлась чадним газом. Постраждалу доправили у лікарню.
Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони
-
Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"
-
На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб
-
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо
-
Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики
-
Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України
-
До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ
-
Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому
-
Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом
-
Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
-
В Україні зросло споживання електроенергії: в Укренерго назвали причину
Сьогодні, о 09.00 надійшла інформація про отруєння чадним газом у квартирі на вул. Зеровій. Постраждалу жінку, 1970 року народження, доправили в лікарню святого Пантелеймона. Причини та обставини події з’ясовують.
Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення — через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин — тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів.
Читайте також: У Львові ліквідатору ЧАЕС провели унікальну операцію з пересадки легень
Нагадаємо, Львівські лікарі врятували породіллю, яка втратила два літри крові