У Львові жінка отруїлась чадним газом

Мерія Львова закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням

У Львові, в квартирі багатоповерхівки жінка отруїлась чадним газом. Постраждалу доправили у лікарню.

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони

Сьогодні, о 09.00 надійшла інформація про отруєння чадним газом у квартирі на вул. Зеровій. Постраждалу жінку, 1970 року народження, доправили в лікарню святого Пантелеймона. Причини та обставини події з’ясовують.

Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення — через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин — тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів.

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