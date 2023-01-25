Во Львове женщина отравилась угарным газом
Во Львове, в квартире многоэтажки женщина отравилась угарным газом. Пострадавшую доставили в больницу.
Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны
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Сегодня, в 09.00 поступила информация об отравлении угарным газом в квартире по ул. Зеровой. Пострадавшую женщину, 1970 года рождения, доставили в больницу святого Пантелеймона. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Специалисты в очередной раз отмечают, что основным требованием во избежание беды является приток свежего воздуха в помещение, где есть приборы отопления — через окно, двери и вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочистен, и в котором должна быть соответствующая тяга, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу. .
Там, где установлены приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы — то есть газовые коты или колонки и т.д., то труба также должна быть чистой. И ни в коем случае в таких помещениях не может быть электрических вентиляторов.
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Напомним, Львовские врачи спасли роженицу, потерявшую два литра крови