Во Львове женщина отравилась угарным газом

Мэрия Львова призывает жителей соблюдать правила безопасности пользования газовым и печным отоплением

Во Львове, в квартире многоэтажки женщина отравилась угарным газом. Пострадавшую доставили в больницу.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны

Сегодня, в 09.00 поступила информация об отравлении угарным газом в квартире по ул. Зеровой. Пострадавшую женщину, 1970 года рождения, доставили в больницу святого Пантелеймона. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Специалисты в очередной раз отмечают, что основным требованием во избежание беды является приток свежего воздуха в помещение, где есть приборы отопления — через окно, двери и вентиляционный канал, который должен быть постоянно прочистен, и в котором должна быть соответствующая тяга, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу. .

Там, где установлены приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы — то есть газовые коты или колонки и т.д., то труба также должна быть чистой. И ни в коем случае в таких помещениях не может быть электрических вентиляторов.

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