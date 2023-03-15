У МОЗ нагадали про COVID-вакцинацію: яка зараз ситуація
Для успіхів у подоланні коронавірусу в Україні вакцинація повинна бути відновлена до довоєнних темпів. Зараз у всьому світі показники COVID-вакцинації перебувають на досить високому вірні.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу.
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"Завдяки світу, ми наближаємося до того, щоб оголосити я б не сказав, що перемогу, але певні успіхи у боротьбі з ковідом", — зазначив Кузін.
Він зауважив, що в усьому світі, і особливо в Європі, показники з вакцинації перебувають на вкрай високому рівні. Саме це, на його думку, дало можливість європейським країнам не лише скасувати карантинні обмеження, але й наблизитися до того, що кількість смертельних випадків внаслідок коронавірусної хвороби в них набагато менша, ніж у тих країнах, які мають недостатній рівень охоплення.
"Тому для того, щоб рухатися в напрямку подолання ковіду, Україна має зробити ще надзусилля для того, щоб поновити вакцинацію принаймні на тих рівнях, які були в довоєнний період", — сказав заступник міністра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щотижнева кількість нових хворих на коронавірус у світі уперше знизилася до показників допандемійного часу. Тож, у ВООЗ припускають, що 2023 року можна буде офіційно оголосити про завершення пандемії цього вірусу.