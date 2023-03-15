В Минздраве напомнили о COVID-вакцинации: какая сейчас ситуация
Для успехов в преодолении коронавируса в Украине вакцинация должна быть возобновлена до довоенных темпов. Сейчас во всем мире показатели COVID-вакцинации находятся на достаточно высоком верном.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в ходе брифинга.
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"Благодаря миру мы приближаемся к тому, чтобы объявить я бы не сказал, что победу, но определенные успехи в борьбе с ковидом", — отметил Кузин.
Он отметил, что во всем мире, особенно в Европе, показатели по вакцинации находятся на крайне высоком уровне. Именно это, по его мнению, дало возможность европейским странам не только отменить карантинные ограничения, но и приблизиться к тому, что количество смертельных исходов вследствие коронавирусной болезни у них намного меньше, чем в тех странах, которые имеют недостаточный уровень охвата.
"Поэтому для того, чтобы двигаться в направлении преодоления ковида, Украина должна сделать еще сверхусилие для того, чтобы возобновить вакцинацию по крайней мере на тех уровнях, которые были в довоенный период", — сказал замминистра.
Напомним, ранее сообщалось, что еженедельное количество новых больных коронавирусом в мире впервые снизилось до показателей допандемийного времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.