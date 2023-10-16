У МОЗ розповіли про нові обмеження для дітей без вакцин

Вакцинація новонародженого. Фото: Tabletki.ua

Міністерство охорони здоров’я України нагадало про обмеження для дітей, яких не вакцинували від кору. В міністерстві додали, що держава має вдосталь вакцин для проведення щеплень.

Про МОЗ заявило на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Подробиці обмеження

МОЗ звернулося до батьків, які за власним бажанням не хочуть робити своїй дитині вакцинацію від кору. Наразі Україна має достатньо вакцин для проведення щеплень дітям.

"Якщо батьки відмовляються вакцинувати дитину, у якої відсутні протипоказання до вакцинації, то вона може реалізовувати своє право на навчання дистанційно чи за індивідуальною формою навчання (наприклад, сімейною)", — зазначило МОЗ.

У чому полягає важливість щеплення від кору:

Захист життя дитини. У дитячих колективах ризик зараження значно більший, щоб уникнути цього варто зміцнювати імунітет. Деякі діти мають власні захворювання, які не дозволяють їм отримати щеплення. Тому ті, хто мають таку можливість, але нехтують нею, підставляють вразливу частину населення. Через нехтування вакцинацією виникають спалахи різноманітних хвороб.

Наостанок МОЗ додали про можливість розробки індивідуально плану вакцинації з урахуванням віку та інших особливостей. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Нещодавно ми писали, що в Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 17 жовтня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.