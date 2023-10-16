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В Минздраве рассказали о новых ограничениях для детей без вакцин

16 октября 2023 19:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минздраве рассказали о новых ограничениях для детей без вакцин
Вакцинация новорожденного. Фото: Tabletki.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство здравоохранения Украины напомнило об ограничениях для детей, не вакцинированных от кори. В министерстве добавили, что у государства достаточно вакцин для проведения прививок.

Минздрав заявил на своей странице в Facebook.

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Подробности ограничения

Минздрав обратился к родителям, которые по собственному желанию не хотят делать своему ребенку вакцинацию от кори. Сейчас у Украины достаточно вакцин для проведения прививок детям.

"Если родители отказываются вакцинировать ребенка, у которого отсутствуют противопоказания к вакцинации, то он может реализовывать свое право на обучение дистанционно или по индивидуальной форме обучения (например, семейной)", — отметил Минздрав.

В чем важность прививки от кори:

  1. Защита жизни ребенка.
  2. В детских коллективах риск заражения значительно больше, чтобы избежать этого, следует укреплять иммунитет.
  3. Некоторые дети имеют собственные заболевания, которые не позволяют получить прививки. Поэтому те, кто имеют такую возможность, но пренебрегают ею, подставляют уязвимую часть населения.
  4. Из-за пренебрежения вакцинацией возникают вспышки различных болезней.

В заключении Минздрав добавил о возможности разработки индивидуального плана вакцинации с учетом возраста и других особенностей. Для этого нужно обратиться к семейному врачу.

Недавно мы писали, что в Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 17 октября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

 

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