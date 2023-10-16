В Минздраве рассказали о новых ограничениях для детей без вакцин
Министерство здравоохранения Украины напомнило об ограничениях для детей, не вакцинированных от кори. В министерстве добавили, что у государства достаточно вакцин для проведения прививок.
Минздрав заявил на своей странице в Facebook.
Подробности ограничения
Минздрав обратился к родителям, которые по собственному желанию не хотят делать своему ребенку вакцинацию от кори. Сейчас у Украины достаточно вакцин для проведения прививок детям.
"Если родители отказываются вакцинировать ребенка, у которого отсутствуют противопоказания к вакцинации, то он может реализовывать свое право на обучение дистанционно или по индивидуальной форме обучения (например, семейной)", — отметил Минздрав.
В чем важность прививки от кори:
- Защита жизни ребенка.
- В детских коллективах риск заражения значительно больше, чтобы избежать этого, следует укреплять иммунитет.
- Некоторые дети имеют собственные заболевания, которые не позволяют получить прививки. Поэтому те, кто имеют такую возможность, но пренебрегают ею, подставляют уязвимую часть населения.
- Из-за пренебрежения вакцинацией возникают вспышки различных болезней.
В заключении Минздрав добавил о возможности разработки индивидуального плана вакцинации с учетом возраста и других особенностей. Для этого нужно обратиться к семейному врачу.
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