У Томську студент-медик помер на іспиті: колеги не змогли викликати швидку

Карета швидкої допомоги в РФ. Фото: Google

У російському Томську студент третього курсу Сибірського державного медичного університету помер під час іспиту. І ніхто з вкладачів та студентів-колег не зміг йому домомогти. Просто чекали на швидку допомогу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що студент ІІІ курсу лікувального факультету Артем Лазарєв втратив свідомість на іспиті з фармакології. Студенти почали відразу телефонувати на лінію "швидкої допомоги". Але марно.

Як з'ясувалося, у виші на час складання іспиту, увімкнули "глушилку" зв'язку. Аби студенти не могли скористатися мобільними пристроями і списувати правильні відповіді.

Це і стало основною причиною зволікання, що призвело до загибелі студента-медика.

Іспит за ціною життя

Дивно, що ані студенти-медики, ані самі викладачі не змогли надати допомогу хлопцю безпосередньо на місці. Чекали, що хтось приїде. Вочевидь, що складання іспиту провалили усі.

Зараз у медичному навчальному закладі триває перевірка, чому так сталося.

У "швидкій допомозі" стверджують, що приїхали на виклик відразу, як його отримали.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 13 червня підписав указ щодо перенесення святкування Дня медичного працівника. Відтепер цей день відзначатимуть 27 липня. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що відтепер українські лікарі не святкуватимуть свій професійний день з тими, хто кожного дня вбиває мирних жителів нашої країни.