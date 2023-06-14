В Томске студент-медик умер на экзамене: коллеги не смогли вызвать скорую
В российском Томске студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета умер во время экзамена. И никто из преподавателей и студентов-коллег не смог ему помочь. Просто ждали скорой помощи.
Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что студент ІІІ курса лечебного факультета Артем Лазарев потерял сознание на экзамене по фармакологии. Студенты начали сразу звонить по телефону на линию "скорой помощи". Но тщетно.
Как выяснилось, в вузе на время сдачи экзамена, включили "глушилку" связи. Чтобы студенты не могли использовать мобильные устройства и списывать правильные ответы.
Это и стало основной причиной промедления, которое повлекло за собой гибель студента-медика.
Экзамен по цене жизни
Удивительно, что ни студенты-медики, ни сами преподаватели не смогли оказать помощь парню прямо на месте. Ждали, что кто-нибудь приедет. Очевидно, что сдачу экзамена провалили все.
Сейчас в медицинском учебном заведении идет проверка, почему так произошло.
В "скорой помощи" утверждают, что приехали по вызову сразу, как его получили.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал указ о переносе празднования Дня медицинского работника. Теперь этот день будут отмечать 27 июля. В Министерстве здравоохранения отметили, что теперь украинские врачи не будут праздновать свой профессиональный день с теми, кто каждый день убивает мирных жителей нашей страны.