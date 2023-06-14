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В Томске студент-медик умер на экзамене: коллеги не смогли вызвать скорую

14 июня 2023 06:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Томске студент-медик умер на экзамене: коллеги не смогли вызвать скорую
Карета скорой помощи в РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российском Томске студент третьего курса Сибирского государственного медицинского университета умер во время экзамена. И никто из преподавателей и студентов-коллег не смог ему помочь. Просто ждали скорой помощи.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно,  что студент ІІІ курса лечебного факультета Артем Лазарев потерял сознание на экзамене по фармакологии. Студенты начали сразу звонить по телефону на линию "скорой помощи". Но тщетно.

Как выяснилось, в вузе на время сдачи экзамена, включили "глушилку" связи. Чтобы студенты не могли использовать мобильные устройства и списывать правильные ответы.

Это и стало основной причиной промедления, которое повлекло за собой гибель студента-медика.

Экзамен по цене жизни

Удивительно, что ни студенты-медики, ни сами преподаватели не смогли оказать помощь парню прямо на месте. Ждали, что кто-нибудь приедет. Очевидно, что сдачу экзамена провалили все.

Сейчас в медицинском учебном заведении идет проверка, почему так произошло.

В "скорой помощи" утверждают, что приехали по вызову сразу, как его получили.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал указ о переносе празднования Дня медицинского работника. Теперь этот день будут отмечать 27 июля. В Министерстве здравоохранения отметили, что теперь украинские врачи не будут праздновать свой профессиональный день с теми, кто каждый день убивает мирных жителей нашей страны.

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