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Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоровʼя ВООЗ

3 жовтня 2023 18:09
- Євгенія Брюховецька
Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоровʼя ВООЗ
Штаб-квартира ВООЗ. Фото: Getty Images
- Євгенія Брюховецька

ВООЗ створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров’я. Кабінет міністрів схвалив проєкт листа-заявки на приєднання України. 

Про це повідомляє Мінцифри.

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"Держави-учасники зможуть створювати електронні медичні документи й користуватися ними в усіх країнах мережі", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, ще влітку 2021 року Україна стала однією з перших держав, які не є членами ЄС, але приєдналися до Довірчої мережі ЄС, та отримали визнання всіма державами-членами мережі сформованих COVID-сертифікатів.

Що зміниться для українців

Розшириться перелік цифрових медичних документів, які формуватимуться так само легко, як і COVID-сертифікати. Вони без перешкод використовуватимуться в інших державах.

Раніше ми писали, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік передбачено видатки на охорону здоров’я в обсязі майже 2021 млн грн, що на 13,7 відсотка більше, ніж цьогоріч.

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