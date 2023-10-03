Украина присоединяется к Глобальной сети цифровых документов здравоохранения ВОЗ

Штаб-квартира ВОЗ. Фото: Getty Images

ВОЗ создает глобальную сеть цифровых документов здравоохранения. Кабинет министров одобрил проект письма-заявки на присоединение Украины.

Об этом сообщает Минцифры.

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"Государства-участники смогут создавать электронные медицинские документы и пользоваться ими во всех странах сети", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, еще летом 2021 года Украина стала одним из первых государств, не являющихся членами ЕС, но присоединившихся к Доверительной сети ЕС и получивших признание всеми государствами-членами сети сформированных COVID-сертификатов.

Что изменится для украинцев

Расширится список цифровых медицинских документов, которые будут формироваться так же легко, как и COVID-сертификаты. Они будут беспрепятственно использоваться в других государствах.

Ранее мы писали, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме почти 2021 млн грн, что на 13,7 процента больше, чем в нынешнем году.