Це друга в Україні подібна операція, яку провели дитині

Пацієнтка з лікарями. Фото: МОЗ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В Охматдиті провели унікальну операцію на мозку. Повідомляється, що пацієнтка перебувала у свідомості під час хірургічного втручання.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

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"У свої 16 Даша, як і більшість її однолітків, планувала вступ до університету, аж зненацька почались головні болі, запаморочення та порушення мовлення. Лікарі діагностували пухлину. Пухлина виявилась між мовними центрами. Видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо Даша буде у свідомості та, ба більше, — буде розмовляти, аби нейрохірурги змогли зберегти мовлення дівчинці", — повідомили в МОЗ.

Пацієнтка з лікарями. Фото: МОЗ

Тож лікарі прийняли рішення провести операцію за допомогою унікальної анестезії, проте особливість полягала в тому, що пацієнтка має бути в повній свідомості.

Фото з операції. Фото: МОЗ

"Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою", — додала лікарка.

Пацієнтка, якій зробили операцію. Фото: МОЗ

Повідомляється, що вже через дві години пацієнтка самостійно стала на ноги та мала змогу пити та їсти.

"На наступний день Дашу перевели до звичайної палати. Одразу після операції дівчина перестала шепелявити, пропали проблеми з мовленням", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань.