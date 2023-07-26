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Украинские врачи провели операцию на мозге, пока пациент был в сознании

26 июля 2023 12:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Это вторая в Украине подобная операция, которую провели ребенку
Пациент с врачами. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Охматдете была проведена уникальная операция на мозге. Сообщается, что пациентка находилась в сознании во время хирургического вмешательства.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"В свои 16 Даша, как и большинство ее сверстников, планировала поступление в университет, вдруг начались головные боли, головокружение и нарушение речи. Врачи диагностировали опухоль. Опухоль оказалась между языковыми центрами. Удалить ее, не задев центры и ведущие пути, можно было только если Даша будет в сознании и, более того, будет говорить, чтобы нейрохирурги смогли сохранить речь девочке", — сообщили в Минздраве.

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Пациентка с врачами. Фото: МОЗ

Поэтому врачи приняли решение провести операцию с помощью уникальной анестезии, однако особенность заключалась в том, что пациентка должна быть в полном сознании.

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Фото с операции. Фото: МОЗ

"Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи. Девочка описывала картинки, которые она видела перед собой",  добавила врач.

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Пациентка, которой сделали операцию. Фото: МОЗ

Сообщается, что уже через два часа пациентка самостоятельно стала на ноги и имела возможность пить и есть.

"На следующий день Дашу перевели в обычную палату. Сразу после операции девушка перестала шепелявить, пропали проблемы с речью", — резюмировали в Минздраве.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.

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