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В Києві провели унікальну операцію по порятунку пораненого бійця ЗСУ

30 жовтня 2023 22:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві провели унікальну операцію по порятунку пораненого бійця ЗСУ
Хірурги з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова після операції. Фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні українські лікарі провели надзвичайно складну операцію. Внаслідок операції медики дістали металевий уламок із серця поранено військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Надскладна й унікальна операція 

Зазначається, що військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойового зіткнення на Донеччині. У ділянці його серця знайшли уламок мінометної міни розміром 7х6х5,5 мм.

Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта, і доправили до клініки Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова з метою порятунку серця. До операції пацієнта готували три дні.

"Операція виявилась складною, уламок застряг у важливій структурі серця. Але завдяки професійності лікарів на усіх ланках медичної евакуації пацієнта вдалось врятувати!", — йдеться у повідомленні.

В Києві провели унікальну операцію по порятунку пораненого бійця ЗСУ
Уламок міни на неодимовому магніті. Джерело: генштаб ЗСУ

Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, в надзвичайній близькості до клапанів, тому його потрібно було негайно вийняти. Операцію проводили за допомогою штучного кровообігу, тому серце довелося повністю зупинити.

Уламок змогли витягти, застосувавши неодимовий магніт. Ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями, та, як повідомляється, вже врятувала життя 96 військовим. Командування висловило особливу подяку хірургам за порятунок українського захисника.

Нагадаємо, що раніше у Львові теж відбулася унікальна операція: лікарі вперше видалили в дитини пухлину наднирника за допомогою робота Da Vinci. Також там вперше пересадили онкохворому хлопчику кістку, яку надрукували на 3D-принтері. 

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